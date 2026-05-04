Brasileiro atua na integração de pagamentos globais nos EUA

A expansão de soluções financeiras digitais tem impulsionado iniciativas voltadas à integração de sistemas de pagamento entre países. Nesse contexto, o especialista brasileiro Thiago Engler atua nos Estados Unidos com uma proposta de pagamentos instantâneos internacionais baseada em tecnologia já consolidada no Brasil.

Com 33 anos de atuação no mercado financeiro, incluindo experiência como diretor estatutário de instituições bancárias desde 2012, o profissional passou a atuar nos Estados Unidos a partir de 2024 com foco em soluções de pagamentos globais. A iniciativa busca viabilizar transações entre consumidores brasileiros e estabelecimentos comerciais norte-americanos por meio de integração com sistemas instantâneos.

"Os pagamentos instantâneos representam uma mudança estrutural no sistema financeiro, ao reduzir fricções, custos operacionais e tempo de liquidação nas transações", explica Thiago Engler.

A proposta é que consumidores realizem pagamentos utilizando moeda brasileira em estabelecimentos nos Estados Unidos, com liquidação em curto prazo. A estrutura prevê que comerciantes recebam os valores convertidos em poucos minutos, o que acompanha a tendência global de aceleração nos meios de pagamento. Segundo dados do Banco Central do Brasil, o Pix registra bilhões de transações mensais e se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no país.

"Para os estabelecimentos comerciais, a previsibilidade na liquidação e a redução de intermediários são fatores determinantes para a adoção de novas soluções de pagamento", destaca o especialista.

Além da atuação técnica, o profissional também participou de discussões relacionadas à regulamentação de ativos digitais. Em setembro de 2024, esteve em Brasília colaborando com debates sobre normas envolvendo stablecoins, ativos digitais atrelados a moedas tradicionais, cuja regulamentação tem avançado em diferentes países. De acordo com relatórios do Bank for International Settlements (BIS), o crescimento de stablecoins e outros ativos digitais demanda estruturas regulatórias adequadas para mitigar riscos e preservar a estabilidade do sistema financeiro.

A proposta de integração entre sistemas de pagamento também acompanha movimentos internacionais de interoperabilidade financeira. Instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) destacam que soluções cross-border mais rápidas e com menor custo são prioridade para o desenvolvimento econômico global, especialmente no comércio e no turismo.

O trabalho desenvolvido pelo executivo também resultou em duas indicações ao Prêmio Tudo Para Brasileiros neste ano nos Estados Unidos. A primeira cerimônia está prevista para agosto, em Los Angeles, e a segunda para dezembro, na Flórida, em evento programado para ocorrer na NASA, no Kennedy Space Center.

"O avanço de soluções que conectam sistemas financeiros distintos reforça a tendência de digitalização e globalização dos pagamentos, com impacto direto em consumidores, empresas e no comércio internacional", aponta Engler.