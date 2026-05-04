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VoltaGrid faz novo pedido de sistemas à ABB

Após adquirir 28 condensadores e e-houses no ano passado, empresa americana solicita 35 unidades para projetos adicionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/05/2026 às 19h15

A provedora norte-americana de infraestrutura elétrica para data centers VoltaGrid encomendou 35 condensadores e e-houses da fabricante suíço-sueca ABB meses após ter demandado 27 unidades dos mesmos equipamentos.

O novo lote será integrado a medidores da própria VoltaGrid em projetos de microrredes desenvolvidos para data centers de inteligências artificiais (IAs) ao redor do mundo, com o setor buscando ampliar capacidade de processamento para atender à crescente demanda gerada pelas IAs de hiperescala.

O contrato também prevê o fornecimento de infraestrutura de distribuição de energia de alta disponibilidade para média e baixa tensão, além de soluções para maximizar a confiabilidade e o tempo de operação de sistemas. A entrega está prevista para o segundo trimestre deste ano. Os valores do negócio não foram divulgados.

"Ao integrar as tecnologias avançadas de estabilização de rede da ABB com nossos sistemas de energia otimizados para IA, conseguimos atender a requisitos cada vez mais rigorosos de desempenho transitório, enquanto aceleramos a implantação em escala de gigawatts", afirmou em comunicado Nathan Ough, CEO da VoltaGrid.

Condensadores e e-houses desempenham papel central na estabilização da rede elétrica de data centers, garantindo condições para operação ininterrupta dos supercomputadores responsáveis por processar grandes volumes de dados.

As tecnologias de inércia instantânea e de gestão de potência reativa dos condensadores síncronos, combinadas às e-houses com controle de potência e automação, formam um sistema capaz de suportar curtos-circuitos e manter a estabilidade da tensão na rede.

"Estamos possibilitando uma infraestrutura de energia confiável, resiliente e escalável para data centers que atendem à economia de IA em rápido crescimento", disse em comunicado Per Erik Holsten, presidente da divisão de Energy Industries da ABB.

No segmento de Data Centers, a ABB vê ainda oportunidades para seu portfólio de eficiência energética, principalmente inversores de frequência e motores elétricos de eficiência ultra premium, capazes de reduzir o consumo de energia e emissões.

No mercado brasileiro, esses produtos estão cada vez mais presentes em centrais de processamento de dados pela possibilidade de reduzir o custo com energia entre 20% e 30%.

Data centers representaram aproximadamente 1,5% do consumo mundial de eletricidade em 2024.

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