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Bolsonaro tem alta hospitalar após passar por cirurgia no ombro

Operação ocorreu sem intercorrências e o com boa evolução clínica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 18h42

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (4), após realizar uma cirurgia no ombro para tratar uma lesão no manguito rotador direito.

Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta-feira (1º).

A operação ocorreu sem intercorrências e o ex-presidente apresentou boa evolução clínica.

A nota do hospital é assinada por cinco profissionais: o cirurgião de ombro Alexandre Firmino Paniago, o cirurgião geral Claudio Birolini, o cardiologista Leandro Echenique, o cardiologista Brasil Caiado e o diretor-geral Alisson Borges.

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A cirurgia em Bolsonaro foi um reparo artroscópico do manguito rotador, para reparar lesões comprovadas por exames e por relatório fisioterápico. O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Bolsonaro, que tem 71 anos, cumpre prisão domiciliar humanitária desde o dia 24 de março, por decisão de Moraes após uma internação por pneumonia bacteriana. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF , em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão por seu papel de liderança na trama golpista.

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