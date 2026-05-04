Framework Digital amplia a atuação com IA e inovação

Com mais de 16 anos de atuação no mercado de tecnologia, a Framework Digital anunciou, em abril, seu novo posicionamento estratégico. A empresa evolui sua identidade para se consolidar como um Ecossistema de Transformação Digital, integrando de ponta a ponta as frentes de Produto, Estratégia, Engenharia, Growth e Inteligência Artificial.

Sob a liderança do CEO e fundador Leonardo Barros, a Framework reforça sua missão de gerar valor para grandes marcas globais por meio de um modelo de atuação que trabalha como um "organismo único". O novo momento da empresa foca na substituição da fragmentação de fornecedores por uma solução de soberania digital, denominada "da estratégia ao deploy".

IA como o motor da performance

O novo posicionamento tem como base a abordagem AI-First.

No ecossistema da Framework, a Inteligência Artificial não é tratada como um componente periférico, mas como o motor central que acelera todas as entregas, permitindo que a tecnologia deixe de ser um suporte para se tornar um ativo de inteligência de negócio.

Plataformas proprietárias

Para tangibilizar essa visão, a Framework Digital apresenta suas duas principais frentes de IA que unem o potencial cognitivo das máquinas à liderança estratégica humana.

A primeira é a Symbio.AI, a plataforma agêntica voltada para a potencialização cognitiva. Segundo CEO, a plataforma opera por meio de quatro etapas:

Entender: mapeamento profundo de sistemas existentes e criação de documentação viva para suporte à arquitetura corporativa;

mapeamento profundo de sistemas existentes e criação de documentação viva para suporte à arquitetura corporativa; Modernizar: refatoração de códigos legados, eliminação de débitos técnicos e atualização completa do stack tecnológico;

refatoração de códigos legados, eliminação de débitos técnicos e atualização completa do stack tecnológico; Construir: desenvolvimento acelerado de novos produtos digitais e implementação de camadas avançadas de Data Science;

desenvolvimento acelerado de novos produtos digitais e implementação de camadas avançadas de Data Science; Evoluir: manutenção evolutiva e sustentação de alta performance por meio de Squads Symbio dedicadas.

Já o Talent.AI foca na evolução de Recrutamento e Seleção, empregando a GenAI para encurtar o caminho entre a necessidade de contratação e a assinatura da proposta. De acordo com o executivo, a plataforma atua nas seguintes lógicas:

Eficiência estratégica: a IA realiza o trabalho de comparação e organização de perfis, liberando profissionais para decisões críticas; Inteligência híbrida: a tecnologia opera nos bastidores enquanto o contato com o candidato permanece guiado por pessoas, garantindo empatia e contexto; Fit cultural: os modelos são orientados por critérios de cultura e competência, mantendo o padrão de contratação mesmo em alta demanda; Agilidade exponencial: a plataforma permite uma redução de até 88% no tempo médio de contratação, com capacidade de entrega em 24 horas para casos urgentes.

Histórico de alto impacto

A evolução da marca é sustentada por números: são cerca de 700 colaboradores, mais de 150 milhões de pessoas impactadas pelas soluções desenvolvidas e presença em cinco países. O portfólio da Framework inclui líderes de setor como Localiza&Co, Banco Mercantil, Unimed-BH, ArcelorMittal e Drogaria Araujo.

Um modelo de gestão adaptável

Para suportar este novo posicionamento, a Framework oferece flexibilidade operacional por meio de dois modelos principais: Projetos Sob Medida, com escopo e prazos definidos, e a Alocação Gerenciada, na qual profissionais selecionados complementam as habilidades dos times internos dos clientes sob gestão de um Delivery Manager dedicado, modelo que, nas palavras de Barros, "foi desenvolvido para garantir continuidade e alinhamento estratégico".

Com profissionais espalhados pelo Brasil, a empresa se apresenta como parceira estratégica para organizações que buscam liderar o futuro da economia digital.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com foco em IA, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação da estratégia ao deploy.

Mais informações disponíveis em www.frameworkdigital.com.br