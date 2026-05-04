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Automação avança na gestão de postos de combustíveis

Especialistas apontam que conectividade entre equipamentos e sistemas aumenta rastreabilidade e reduz falhas operacionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/05/2026 às 15h08
Automação avança na gestão de postos de combustíveis
MCA - Gilbarco Veeder-Root

A automação e a integração de dados consolidam‑se na gestão de postos de combustíveis no Brasil, impulsionadas pela necessidade de maior controle operacional e confiabilidade das informações. A conexão entre bombas de abastecimento e sistemas administrativos amplia a rastreabilidade das operações e diminui inconsistências nos processos.

A digitalização das rotinas operacionais permite uma gestão orientada por dados. Segundo Bruno Monteiro, especialista de produto da Gilbarco Veeder‑Root, "a integração entre sistemas permite ao gestor visão clara e segura das operações de abastecimento, facilitando a identificação de falhas e a decisão". O especialista destaca que a unificação de informações favorece a identificação precoce de problemas e a tomada de decisões fundamentadas.

Em ambientes onde ainda predominam processos manuais, riscos como falhas de comunicação e oscilações elétricas podem comprometer a operação. Soluções que armazenam dados localmente mantêm a continuidade das atividades mesmo em situações adversas, sincronizando as informações posteriormente com os sistemas centrais.

A rastreabilidade é reforçada ao registrar o operador responsável por cada abastecimento, gerando um histórico detalhado das atividades. Esse recurso aumenta a transparência interna e contribui para a confiabilidade dos registros.

A consolidação dos dados em um ambiente único facilita a análise de indicadores de desempenho, permitindo que a gestão se baseie em métricas objetivas. Essa evolução acompanha a busca do setor por maior precisão nos registros e eficiência nos processos.

Empresas do segmento, como a Gilbarco Veeder‑Root, têm desenvolvido soluções voltadas à automação e à integração operacional, alinhadas às exigências de controle e confiabilidade que os postos de combustíveis apresentam atualmente.

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