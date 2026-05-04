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BIC lança campanha com Ronaldinho Gaúcho no Brasil

Campanha com embaixador convida consumidores a conhecer atributos da linha Flex 3 e amplia estratégia de comunicação da marca no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/05/2026 às 13h56
BIC lança campanha com Ronaldinho Gaúcho no Brasil
Imagem de Divulgação BIC

A BIC lança uma nova campanha com o objetivo de fortalecer sua atuação na categoria de barbeadores no Brasil. A iniciativa busca destacar atributos de performance e ampliar a conexão com os consumidores por meio de uma estratégia de comunicação integrada.

A campanha conta com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como embaixador e explora sua associação com o universo do futebol para comunicar os diferenciais da linha de barbeadores Flex 3. A proposta está alinhada ao conceito global "Simplicidade que impressiona", que orienta a comunicação da marca em diferentes mercados.

O plano de comunicação contempla dois momentos. O primeiro é voltado à divulgação dos atributos do produto, como desempenho e proposta de barbear extra suave, ao longo do ano. Em um segundo momento, a estratégia inclui uma ação que convida consumidores a experimentarem os produtos da linha, com possibilidade de solicitação de reembolso em caso de insatisfação, conforme condições estabelecidas pela campanha.

Segundo Rodrigo Iasi, diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina, a iniciativa faz parte do movimento de fortalecimento da marca na categoria. "A campanha busca ampliar a visibilidade da linha de barbeadores e destacar atributos de performance, com uma comunicação conectada ao cotidiano do consumidor", afirma.

A estratégia de mídia inclui presença em diferentes canais, como plataformas de streaming, mídia out-of-home (OOH), ações em ambientes digitais e ativações em redes sociais. O plano também prevê a participação de influenciadores, com o objetivo de ampliar o alcance e a interação com o público.

A campanha foi desenvolvida pela agência DRUM, com licenciamento conduzido por Fabiano Veronezi, da FAMA Licenciamento. A iniciativa integra a estratégia da empresa de ampliar sua relevância na categoria de barbeadores, destacando atributos de desempenho e acessibilidade em sua comunicação.

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