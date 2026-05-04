TILT The Future of Fintechs debate inovação no SFN

Estão abertas as inscrições para o TILT The Future of Fintechs, encontro que reúne líderes do sistema financeiro, fintechs, big techs, investidores e especialistas em inovação. O evento, promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), tem como objetivo discutir tecnologias, tendências e modelos de negócio que vêm redefinindo o mercado financeiro nacional.

O TILT acontecerá dentro do São Paulo Innovation Week (SPIW), no Mercado Livre Arena Pacaembu e na FAAP, em São Paulo, com programação presencial que se distribui durante os dias 13 e 14 de maio. O público-alvo do encontro é composto por C-Levels de instituições financeiras, fundadores de fintechs, lideranças de big techs, investidores e diretores de órgãos reguladores — um ambiente desenhado para quem não quer apenas compreender o futuro, mas influenciá-lo.

Rodrigo Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac, explica que o evento será um espaço de debate. "A proposta do TILT vai além do formato tradicional de conferência. É o espaço em que o mercado para de reagir às mudanças e passa a discutir como quer moldá-las. O Brasil é o laboratório financeiro do mundo, e este palco foi desenhado para escrever as regras de 2026 com provocação, profundidade e visão de futuro", afirma.

A programação aborda temas como as consequências de um sistema financeiro que não dorme — com impactos em oportunidade, risco sistêmico e infraestrutura —, o trilema entre tecnologia, regulação e novos modelos de negócio, e a real necessidade de tokenização de ativos, separando o que tem valor econômico do que é apenas ruído tecnológico.

Outros painéis também discutirão o papel da inteligência artificial para assumir decisões de crédito, risco e gestão; economia on-chain como base para novos mercados globais; os desafios da regulação em um mundo em que o código se torna a lei; além de um fireside sobre como o Brasil se mantém na vanguarda da inovação financeira mundial, batizado de "Exportando Jaboticaba". O evento ainda traz um formato de Oxford Debate, que coloca visões opostas sobre o mercado financeiro em perspectiva provocativa.

Entre os nomes já confirmados no TILT The Future 2026 estão: Ana Paula Domenici (Executiva de Finanças e Riscos, Open Finance Brasil), Jorge Borges (Head of Sales & Strategic Business Development LatAm, Fireblocks), Gabriel Braga (Director of Digital Assets, VERT Capital), Robson Silva (Co-Founder, Pods Finance), Fabrício Tota (VP Crypto Affairs, Mercado Bitcoin) e Marcelo Billi (Superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação, ANBIMA).

A essas lideranças somam-se confirmados da própria Fenasbac, como Paulo Stein (Presidente), Rodrigoh Henriques (Diretor de Inovação e Estratégia), Danielle Teixeira (Líder de Inovação Aberta) e Miguel Faria (Especialista em Blockchain), que atuam como palestrantes e moderadores.

As inscrições para o TILT The Future 2026 são limitadas e direcionadas a um público qualificado. Mais informações estão disponíveis no site oficial: https://tilt.fenasbac.io.

Serviço:

Evento: TILT The Future 2026

Datas: 13 e 14 de maio de 2026

Horários:

13/05 – 11h às 16h (Fin4she das 15h às 15h45)

14/05 – 10h30 às 15h30 (Fin4she das 10h30 às 11h15)

Local: São Paulo Innovation Week – Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller, Pacaembu) e FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis), São Paulo (SP)

Site e inscrições: https://tilt.fenasbac.io/

Sobre a Fenasbac

A Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central (Fenasbac) é a catalisadora da inovação financeira no Brasil, responsável por programas de aceleração em parceria com reguladores, como o LIFT e o LEAP, com grandes corporações financeiras, o NEXT, e eventos que conectam tecnologia, regulação e novos negócios.