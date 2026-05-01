Bolsonaro é internado para cirurgia no ombro nesta sexta (1º) e Michelle pede orações

Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar e foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, por volta das 6h desta sexta-feira (1º). O ex-presidente é internado após obter autorização do ministro Alexandre de Moraes para realizar uma cirurgia no ombro direito.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), anunciou nas redes sociais que já estava a caminho do hospital nesta manhã: “Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo! O Senhor é bom em todo tempo”.

A nova cirurgia de Bolsonaro tem por objetivo a reparação do manguito rotador e de lesões associadas. Composto por quatro músculos e seus respectivos tendões, o manguito rotador envolve a articulação do ombro e garante estabilidade.

Como será cirurgia de Bolsonaro no ombro direito?

A nova cirurgia de Bolsonaro é indicada porque o quadro não melhorou com fisioterapia e continua causando dor e limitação funcional. A lesão teria sido causada pela queda do ex-presidente na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em janeiro deste ano.

O procedimento será feito por artroscopia, técnica minimamente invasiva. Os médicos fazem pequenas incisões para inserir uma câmera e instrumentos cirúrgicos, o que reduz o tempo de recuperação e o risco de complicações em comparação a cirurgias abertas.

A operação deve seguir as seguintes etapas, com anestesia geral:

Incisões: o cirurgião faz pequenos cortes, geralmente entre 0,5 e 1 cm, por onde são introduzidos uma câmera (artroscópio) e os instrumentos cirúrgicos. Bursectomia: é feita a retirada da bursa inflamada, um tecido que pode causar dor e limitar os movimentos do ombro. Acromioplastia: o médico realiza um desgaste controlado de parte do osso do ombro para aumentar o espaço e evitar o atrito com os tendões. Reparo do manguito rotador: nesta etapa principal, os tendões lesionados são limpos e fixados novamente ao osso com o uso de âncoras cirúrgicas. Tenodese do bíceps (quando indicada): o tendão do bíceps pode ser reposicionado e fixado no úmero para aliviar a dor e melhorar a função do braço.

Esta será a 15ª cirurgia de Bolsonaro desde a facada sofrida em 2018. A maioria das intervenções esteve relacionada a complicações abdominais. Nos últimos meses, o ex-mandatário também realizou procedimentos para tratar hérnias inguinais e crises de soluço persistente.

Atualmente, Bolsonaro apresenta melhora geral de saúde, após um quadro recente de pneumonia, com sintomas controlados. Apesar disso, ainda enfrenta dores no ombro e segue em tratamento contínuo, com fisioterapia e acompanhamento médico regular.





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