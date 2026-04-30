Fórmula Vee Brasil acelera em 2026 com calendário intenso

A temporada de 2026 da Fórmula Vee Brasil promete ser intensa para o automobilismo brasileiro, com campeonatos que vão reunir pilotos em autódromos históricos e consolidar a categoria como uma das principais portas de entrada para o esporte. Presente em cerca de 20 países, a FVee é disputada no Brasil desde 1967 e já revelou nomes como Emerson e Wilson Fittipaldi, José Carlos Pace e Nelson Piquet, além de lendas internacionais como Niki Lauda e Keke Rosberg.

No calendário nacional, os pilotos terão pela frente competições em pistas icônicas como Interlagos, ECPA, Brasília, Londrina, Goiânia e Chapecó. Entre os dias 17 e 19 de abril, o Autódromo de Interlagos recebeu a segunda etapa do Campeonato Paulista, considerado um dos mais tradicionais do país, seguido pela segunda etapa da Copa FVee (24) e do Desafio AMIKA (26), ambos no autódromo ECPA, em Piracicaba.

Vinícius Andrade, CEO da Fórmula Vee Brasil, destaca a relevância da temporada. "O Campeonato Paulista é a elite da categoria, com 16 etapas e corridas em autódromos que fazem parte da história do automobilismo. Interlagos é o templo das corridas no Brasil e atrai tanto pilotos sonhadores quanto apaixonados pela tradição. Em 2026 teremos ainda a etapa dupla em Cascavel, inédita para a Fórmula Vee, o que aumenta o desafio e a visibilidade da competição".

Competições seguem até dezembro

Além do Paulista, o calendário inclui a Copa FVee ECPA, voltada a pilotos de nível intermediário e avançado, com 12 corridas realizadas em Piracicaba. Para iniciantes, o FVee Open ECPA oferece cinco etapas exclusivas, permitindo que novos talentos deem os primeiros passos no automobilismo profissional.

"O Desafio AMIKA FVee Brasil ECPA, por sua vez, abre espaço para pilotos de kart que buscam ampliar sua experiência para os monopostos em cinco etapas realizadas no mesmo circuito. Já o Circuito Nacional Zanoello traz três provas em diferentes autódromos do país, unindo competição e networking em um ambiente de alto nível", explica Andrade.

Rodrigo Prado, sócio da Fórmula Vee Brasil, ressalta o papel estratégico da categoria. "A Fórmula Vee é mais do que uma competição. É uma plataforma de visibilidade para marcas e patrocinadores, que encontram aqui um público apaixonado e engajado. Em 2026, ampliamos nossa estratégia de mídia com transmissões profissionais e produção de conteúdo digital, o que fortalece ainda mais o vínculo entre esporte e marketing".

Kleber Rocha, mecânico-chefe, ressalta que mais datas de treinos livres e cursos intensivos estão sendo oferecidos, com simuladores e treinamento neurosensorial para elevar a performance dos pilotos. "Além disso, firmamos parceria com a SpeedMax para introduzir pneus semi-slick no Campeonato Paulista, garantindo maior estabilidade e tempos de volta mais baixos".

Sustentabilidade e tecnologia como pilares da categoria

Guilherme Putnoki, sócio da Fórmula Vee, enfatiza que a competição tem investido pesado na busca pelo equilíbrio entre eficiência técnica e viabilidade econômica. "Nossa mecânica é baseada em componentes de alta confiabilidade, o que reduz descarte e prolonga o ciclo de vida dos carros. Isso democratiza o acesso ao esporte e garante segurança sem elevar os custos. A parceria com a AMIKA trouxe ainda mais profissionalismo na gestão de eventos e logística, elevando o padrão organizacional da categoria".

As oportunidades de crescimento também estão no radar. Andrade avalia que 2026 será um ano de consolidação para o evento. "A Fórmula Vee se posiciona como um hub de mídia e entretenimento, indo além das pistas. A descentralização para novos autódromos amplia o alcance regional, enquanto iniciativas como o FVee Open e o Desafio AMIKA atendem à demanda de iniciantes e entusiastas".

Com campeonatos que unem tradição e inovação, a Fórmula Vee Brasil reafirma seu papel como porta de entrada para o automobilismo e como plataforma estratégica para pilotos, patrocinadores e empresas. "Além disso, os eventos corporativos e de branding, como o Experience Day, são uma fonte crescente de receita e visibilidade para marcas que buscam inovação", conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: http://www.fvee.com.br﻿