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Amazônia Geek abre inscrições para formação em games

O programa tem como objetivo capacitar jovens entre 15 a 21 anos e mulheres entre 22 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social nas cidades de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 17h35
Amazônia Geek abre inscrições para formação em games
Foto: Pixabay

A Softex e a CAIXA anunciam o lançamento do Programa Amazônia Geek, iniciativa que conta com o apoio do Fundo Socioambiental CAIXA, voltada para a promoção da inclusão social, autonomia econômica e de novas oportunidades profissionais para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. O programa integra capacitação híbrida, estímulo ao empreendedorismo e conexão com o mercado, preparando os participantes para atuar na crescente indústria de jogos digitais.

A iniciativa dialoga com números expressivos: o mercado de games no Brasil continua em forte expansão e figura entre os maiores do mundo, impulsionado por uma base que supera os 100 milhões de jogadores. O Amazônia Geek oferece uma trilha formativa completa, contemplando design, programação, gestão, publicação e modelos de negócio. A metodologia combina teoria e prática em um ambiente de residência que estimula colaboração, criatividade e o surgimento de novos empreendimentos. A iniciativa inclui ainda uma parceria com o Studio Games, hub voltado ao apoio ao empreendedorismo e à conexão com o mercado, além de uma exposição pública final que dará visibilidade aos projetos desenvolvidos.

"Com capacitação hands on, conteúdo técnico aliado ao empreendedorismo, conexão com o mercado e uma trilha acessível, o programa foi estruturado para reduzir barreiras de entrada e oferecer oportunidades reais de formação e inclusão produtiva no setor de games, inclusive para quem nunca teve contato prévio com programação ou criação de jogos", explica Maria Caroline Marotta Cardoso, consultora matriz do Fundo Socioambiental da Caixa.

Estrutura do programa e público-alvo

O Amazônia Geek será desenvolvido em três etapas, sendo que a primeira, com duração de três meses, será híbrida e dedicada à introdução ao universo de jogos, oferecendo 400 vagas. A segunda etapa, com 100 vagas, consistirá em uma residência de seis meses com atividades práticas. A terceira também com 100 vagas, será realizada no hub de inovação Studio Games, com duração de seis meses e foco no empreendedorismo, amadurecimento dos projetos e preparação para entrada no mercado.

O programa é destinado a mulheres de 22 a 29 anos e jovens de 15 a 21 anos, residentes em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR), em situação de vulnerabilidade social e econômica. O público-alvo inclui pessoas interessadas em tecnologia, design, cultura digital, criação de jogos e empreendedorismo. As inscrições prosseguem até o dia 30 de maio.

"O dinamismo do setor de games tem ampliado a demanda por profissionais qualificados em áreas como design, programação, arte digital, trilha sonora, narrativa interativa e gestão de projetos. Oportunidades crescem tanto no mercado formal quanto no empreendedorismo independente, com espaço para estúdios emergentes, jogos autorais e participação em produções internacionais — reforçando o potencial transformador de iniciativas de formação voltadas à juventude e à inclusão produtiva", acrescenta Juliana Molezini, coordenadora-geral de Operações da Softex.

Para mais informações e inscrições no Amazônia Geek, basta visitar https://amazoniageek.softex.br/.

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