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Inscrições gratuitas para o Horizons 2026 vão até 5 de maio

Promovido pela FIA Business School, encontro apresenta Dex Hunter-Torricke, ex-executivo de comunicação da SpaceX, Facebook e Google, para discutir...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 16h28
Inscrições gratuitas para o Horizons 2026 vão até 5 de maio
Horizons/Divulgação

Interessados em participar do Horizons 2026 – Inovabilidade em Ação têm até 5 de maio para garantir inscrição gratuita no evento internacional promovido pela FIA Business School. O encontro acontece nos dias 6 e 7 de maio, em São Paulo, e reunirá especialistas, empresas, startups, investidores e representantes do poder público em torno dos desafios da transição econômica, tecnológica, energética e ambiental.

A edição deste ano trará ao Brasil, pela primeira vez em uma palestra pública, Dex Hunter-Torricke, um dos nomes mais influentes da comunicação no universo das Big Techs. Ex-chefe de comunicação da SpaceX, primeiro líder de comunicação executiva do Facebook e primeiro responsável pelos discursos executivos do Google, Dex compartilhará experiências de bastidor e perspectivas sobre liderança, inovação, reputação e comunicação em mercados de alta transformação.

Após atuar no centro da construção narrativa de algumas das empresas mais influentes do mundo, o executivo passou a se posicionar como uma voz crítica sobre os impactos da inteligência artificial. Dex afirma que as companhias que lideram a corrida da IA ainda não apresentam respostas suficientes para seus efeitos sobre empregos, democracia, desigualdade, clima e estabilidade geopolítica. Em 2026, lançou o Center for Tomorrow, organização criada para estimular governos, empresas e sociedade civil a discutir respostas concretas para a transição provocada pela tecnologia.

Com foco em inovabilidade, conceito que integra inovação e sustentabilidade, o Horizons 2026 propõe uma agenda prática para discutir como empresas, governos, investidores e empreendedores podem acelerar soluções para um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável.

A programação contará com painéis, mesas-redondas, experiências interativas e debates distribuídos em três arenas temáticas: indústria, energia e infraestrutura do futuro; natureza, bioeconomia e regeneração; e governança, finanças e tecnologia.

Além dos debates, o evento terá a Expo Startups, espaço dedicado à conexão entre empresas inovadoras, investidores, executivos e representantes do setor público, com o objetivo de ampliar oportunidades de parceria, investimento e novos negócios.

Segundo Mônica Kruglianskas, diretora de Sustentabilidade e Parcerias da FIA Business School e responsável pela curadoria e organização do Horizons, a proposta do evento é transformar reflexão em ação. "O Horizons foi criado para aproximar empresas, startups, investidores e governos na construção de soluções para a transição climática e econômica", destaca.

As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site horizons.fia.com.br.

Serviço: Evento: Horizons 2026 – Inovabilidade em Ação Data: 6 e 7 de maio de 2026 Local: Hub Green Sampa – Rua do Sumidouro, 580, Pinheiros, São Paulo Inscrições gratuitas: www.horizons.fia.com.br﻿

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