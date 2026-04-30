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Prospera cresce e traz Norberto Giangrande ao Conselho

Prospera reforça estratégia de crescimento e amplia visão de mercado com a chegada de Norberto Giangrande ao Conselho Consultivo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 12h19
Prospera cresce e traz Norberto Giangrande ao Conselho
Criação IA - Gemini

A Prospera avança na estratégia de crescimento e fortalecimento de governança com a chegada de Norberto Giangrande no seu Conselho Consultivo.

Já acionista da empresa, o executivo passa a contribuir de forma mais ativa na expansão do negócio, com foco em escalabilidade, acesso a capital e desenvolvimento de redes que sustentem o crescimento do ecossistema de soluções.

A Prospera desenvolve um modelo que conecta energia, fidelização e comunidade digital, permitindo que pontos sejam utilizados para gerar benefícios, como descontos e pagamento da conta de luz. Ao integrar esse sistema a uma necessidade essencial e recorrente, a empresa cria dinâmica de valor para consumidores e empresas.

A companhia tem como ambição impactar positivamente 60 milhões de famílias até 2030, ampliando o acesso à energia e transformando pontos em ferramenta prática de geração de valor no dia a dia.

Giangrande traz uma trajetória consolidada na construção de negócios de grande escala. É presidente do Conselho de Administração da Minerva Foods, é sócio-fundador do Banco Neon, que conta com mais de 30 milhões de clientes, também do Banco Cora, voltado ao público PJ.

Além disso, é sócio do fundo Upload Ventures, em parceria com o SoftBank, e possui histórico na criação, desenvolvimento e saída de empresas em diferentes setores.

Na Prospera, seu papel será apoiar a estruturação das frentes de crescimento, conectando a empresa a novas fontes de capital, ampliando sua rede de relacionamentos e acelerando a expansão da base de clientes e parceiros.

"O desafio da Prospera agora é escalar com consistência. A experiência do Norberto em crescimento, capital e desenvolvimento de negócios é fundamental para ampliarmos nosso alcance e impacto", afirma Marcelo Freitas, CEO da Prospera.

"A Prospera tem um modelo com potencial real de escala ao conectar fidelização a um custo essencial como a energia. O foco agora é acelerar essa expansão com estrutura e disciplina", destaca Giangrande.

A empresa integra energia por assinatura, um programa de fidelidade próprio e uma comunidade digital, em que usuários acumulam pontos e os utilizam para obter descontos na conta de luz.

Com a atuação de Giangrande, a Prospera busca acelerar a expansão das suas soluções, ampliando sua presença no mercado e fortalecendo sua capacidade de execução.

Sobre a Prospera

A Prospera nasceu para tornar a sustentabilidade simples, acessível e vantajosa, integrando energia, fidelização e comunidade digital.

Por meio do ecossistema Soul, usuários acumulam pontos a partir de engajamento e parcerias e os convertem em benefícios, como desconto na conta de luz. Ao mesmo tempo, empresas conseguem ampliar vendas, fidelizar clientes e gerar valor direto ao consumidor.

Com um modelo que também incorpora energia limpa e incentiva o consumo mais eficiente, a Prospera busca conectar impacto socioambiental a vantagens financeiras de forma simples, prática e acessível.

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