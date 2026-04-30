Cia Nacional da Ópera de Pequim realiza turnê pelo Brasil

Em 2026, o Brasil e China celebram o Ano Cultural Brasil-China 2026 e quatro cidades brasileiras recebem em maio a visita do conjunto artístico dedicado a uma das mais importantes manifestações culturais chinesas: a Companhia Nacional da Ópera de Pequim.

A companhia fará apresentações em São Paulo (dias 12 e 13), Belo Horizonte (dia 16), Brasília (dia 19) e Salvador (dia 23) com dois clássicos do repertório: As Mulheres Generais da Família Yang e A Lenda da Serpente Branca.

A turnê da Companhia Nacional da Ópera de Pequim integra as celebrações do "Ano Cultural Brasil-China 2026" e é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela CTG Brasil, com o apoio da Lei Rouanet, e realização da Dellarte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil – Do lado do povo brasileiro.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a Ópera de Pequim — conhecida na China como Jingju — é considerada um dos pilares da tradição teatral chinesa. O gênero combina música, canto, dança, interpretação dramática, acrobacias e artes marciais em uma linguagem cênica construída ao longo de séculos.

Definido em 2024, ano em que foi celebrada a comemoração dos 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, o "Ano Cultural Brasil-China" tem um de seus principais focos na disseminação cultural.

"A valorização da diversidade cultural e o fortalecimento das relações entre Brasil e China são um dos pilares de atuação da nossa estratégia de investimento social e parte do nosso compromisso de longo prazo com o Brasil. Apoiar a turnê brasileira da Ópera de Pequim, durante o Ano Cultural Brasil-China 2026, é uma forma de reforçar o intercâmbio cultural e aproximar ainda mais os dois países", afirma Luís Fernando Lisboa Humphreys, gerente sênior de estratégia e sustentabilidade da CTG Brasil.

Para celebrar a data, a companhia escolheu duas das peças de seu repertório: As Mulheres Generais da Família Yang (The Female Generals of the Yang Family) e A Lenda da Serpente Branca (The Legend of the White Snake).

A origem da Ópera de Pequim remonta às tradições teatrais desenvolvidas na China imperial e consolidadas entre os séculos XVIII e XIX.

Nas apresentações, os intérpretes utilizam diferentes técnicas vocais — que incluem canto, fala e recitação — para narrar histórias e expressar emoções. A música é executada por uma orquestra tradicional chinesa, composta por instrumentos característicos como o erhu, instrumento de cordas, e o suona, instrumento de sopro.

As Mulheres Generais da Família Yang narra a história de uma lendária família de guerreiros da China antiga. Após a morte do marechal Yang Zongbao em batalha e a perda de grande parte dos homens da família, sua avó, Lady She, decide liderar as mulheres da linhagem Yang na defesa do país.

Já A Lenda da Serpente Branca apresenta uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. A trama acompanha o amor entre a Dama Branca, espírito de uma serpente que assume forma humana, e o jovem Xu Xian, com quem se casa após um encontro às margens do Lago Ocidental.

Companhia Nacional da Ópera de Pequim - Ano Cultural Brasil-China 2026

Os ingressos para as apresentações estão à venda em dellarte.com.br.

São Paulo

Local: Teatro Bradesco – R. Palestra Itália, 500 – 3º Piso – Perdizes. Data: 12 de maio, 20h30 (terça-feira). Programa: As Mulheres Generais da Família Yang. Data: 13 de maio, 20h30 (quarta-feira). Programa: A Lenda da Serpente Branca. Preços a partir de R$ 50.

Belo Horizonte

Local: BeFly Minascentro – Av. Augusto de Lima, 785 – Centro. Data: 16 de maio, 20h30 (sábado). Programa: A Lenda da Serpente Branca. Preços a partir de R$ 50.

Brasília

Local: Sala Martins Pena / Teatro Planalto – Via N2 Eixo Monumental – Setor Cultural Norte. Data: 19 de maio, 20h (terça-feira). Programa: As Mulheres Generais da Família Yang. Preços a partir de R$ 50.

Salvador

Local: Concha Acústica - Teatro Castro Alves - Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande. Data: 23 de maio, 20h (sábado). Programa: A Lenda Da Serpente Branca. Preços a partir de R$ 50.

Sobre a CTG BRASIL

Uma das maiores geradoras de energia do país, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

A empresa tem investimentos em 15 usinas hidrelétricas, 12 parques eólicos e um complexo solar, com capacidade instalada total de 9 GW. Criada em 2013, é controlada indiretamente pela China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.

Sobre a Dellarte

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há mais de 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, City of Birmingham Symphony Orchestra com Sir Simon Rattle, New York Philharmonic com "Kurt Masur", Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Cia Joaquim Cortez, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e "Chick Corea" são alguns dos nomes que já se apresentaram no Brasil em realizações da Dellarte.