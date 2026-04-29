Canon do Brasil participa da Semana ABC com lançamentos

A Canon do Brasil marca presença em mais uma edição da Semana ABC 2026, um dos mais importantes encontros do audiovisual brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), que acontece de 13 a 15 de maio, com o Prêmio ABC no dia 16 de maio, em São Paulo.

Durante o evento, a Canon apresenta sua linha de soluções profissionais voltadas à cinematografia, com destaque para a câmera Cinema EOS C50, que combina portabilidade e alta performance para produções de diferentes escalas e formatos. O modelo integra a família Cinema EOS e traz recursos avançados de gravação em 7K RAW Light de 12 bits e alto desempenho em condições desafiadoras de luz, devido ao seu moderno sensor Full-Frame "Open Gate 3:2" com latitude de 16+ stops e curva Clog2, ideal para produções de cinema, publicidade, documentário, televisão, streaming etc.

No dia 14 de maio, a Canon participa da tradicional Mesa Canon, com o tema "Filmando com Canon em diversos ambientes de produção", conduzida pelo diretor de fotografia João Castelo Branco, ABC.

Durante o encontro, o profissional compartilhará suas experiências de uso das câmeras Cinema EOS C400 de ISO triplo, EOS C80, EOS C50, a câmera da Série Mirrorless EOS R5 Mark II, além das objetivas Canon Primes CN-R, Canon Flex Zoom e RF híbridas.

A Semana ABC reúne cineastas, diretores, técnicos, estudantes e profissionais do audiovisual para debater tendências de tecnologia, estética e narrativa na produção cinematográfica nacional e internacional.

"A Canon do Brasil sempre participa da Semana ABC. Entendemos que é um local de encontro entre os profissionais da área e um local onde podemos reforçar nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento da indústria audiovisual, levando inovação e qualidade de imagem de ponta para criadores e profissionais de todo o Brasil", afirma o gerente da área de Foto, Cinema e Broadcast da Canon do Brasil, Fábio Zuccaratto.

Serviço:

Evento: Semana ABC

Quando: 13 a 15 de maio, com o Prêmio ABC no dia 16 de maio, em São Paulo

Onde: Associação Brasileira de Cinematografia, em São Paulo

Mais informações: https://abcine.org.br/eventos/semana-abc/