Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Canon do Brasil participa da Semana ABC com lançamentos

Evento acontece de 13 a 16 de maio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 21h15
Canon do Brasil participa da Semana ABC com lançamentos
Divulgação Canon

A Canon do Brasil marca presença em mais uma edição da Semana ABC 2026, um dos mais importantes encontros do audiovisual brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), que acontece de 13 a 15 de maio, com o Prêmio ABC no dia 16 de maio, em São Paulo.

Durante o evento, a Canon apresenta sua linha de soluções profissionais voltadas à cinematografia, com destaque para a câmera Cinema EOS C50, que combina portabilidade e alta performance para produções de diferentes escalas e formatos. O modelo integra a família Cinema EOS e traz recursos avançados de gravação em 7K RAW Light de 12 bits e alto desempenho em condições desafiadoras de luz, devido ao seu moderno sensor Full-Frame "Open Gate 3:2" com latitude de 16+ stops e curva Clog2, ideal para produções de cinema, publicidade, documentário, televisão, streaming etc.

No dia 14 de maio, a Canon participa da tradicional Mesa Canon, com o tema "Filmando com Canon em diversos ambientes de produção", conduzida pelo diretor de fotografia João Castelo Branco, ABC.

Durante o encontro, o profissional compartilhará suas experiências de uso das câmeras Cinema EOS C400 de ISO triplo, EOS C80, EOS C50, a câmera da Série Mirrorless EOS R5 Mark II, além das objetivas Canon Primes CN-R, Canon Flex Zoom e RF híbridas.

A Semana ABC reúne cineastas, diretores, técnicos, estudantes e profissionais do audiovisual para debater tendências de tecnologia, estética e narrativa na produção cinematográfica nacional e internacional.

"A Canon do Brasil sempre participa da Semana ABC. Entendemos que é um local de encontro entre os profissionais da área e um local onde podemos reforçar nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento da indústria audiovisual, levando inovação e qualidade de imagem de ponta para criadores e profissionais de todo o Brasil", afirma o gerente da área de Foto, Cinema e Broadcast da Canon do Brasil, Fábio Zuccaratto.

Serviço:

Evento: Semana ABC

Quando: 13 a 15 de maio, com o Prêmio ABC no dia 16 de maio, em São Paulo

Onde: Associação Brasileira de Cinematografia, em São Paulo

Mais informações: https://abcine.org.br/eventos/semana-abc/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Serv Medical obtém registro Anvisa no Brasil

Com classificação Risco II e enquadramento como software como dispositivo médico, a plataforma da Serv Medical entra no mercado hospitalar brasilei...

 Pexels
Tecnologia Há 9 horas

Consórcios ampliam acesso à tecnologia no campo

Produtores recorrem a planejamento financeiro para investir em soluções estruturadas que apoiam e modernizam o agronegócio no Brasil

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 9 horas

Era da IA eleva demanda por soft skills sociais e emocionais

Relatório McKinsey destaca soft skills na era da IA e analisa demanda por habilidades sociais, emocionais e tendências de automação.

 Be Dental School
Tecnologia Há 10 horas

Pós em Odontologia avança com foco em prática e inovação

Parceria entre universidade e escola especializada reúne ensino acadêmico e prática clínica em cursos de pós-graduação em Odontologia, com foco na ...

 TheDigitalArtist
Tecnologia Há 11 horas

Raphinha é o novo embaixador de marca da realme

A fabricante de smartphones realme anunciou o futebolista Raphinha como embaixador da marca. A parceria, divulgada em abril de 2026, prevê a partic...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
14° Sensação
0.86 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Libertadores: Flamengo segura empate com Estudiantes na Argentina
Política Há 4 horas

“Não é simples, mas Senado é soberano”, diz Messias após rejeição
Política Há 4 horas

Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais e reforça políticas de proteção no Rio Grande do Sul
Violência Urbana Há 4 horas

Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,83 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,812,36 -0,20%
Ibovespa
184,750,42 pts -2.05%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias