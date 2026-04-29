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Serv Medical obtém registro Anvisa no Brasil

Com classificação Risco II e enquadramento como software como dispositivo médico, a plataforma da Serv Medical entra no mercado hospitalar brasilei...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 20h40
Serv Medical obtém registro Anvisa no Brasil
Freepik

O mercado hospitalar brasileiro acaba de ganhar uma nova opção regulatoriamente habilitada em inteligência artificial clínica. A Serv Medical obteve a notificação Anvisa número 82807960005 para o ServHub, sua plataforma de documentação cirúrgica e suporte à decisão clínica (CDSS), com vigência a partir de 22 de abril de 2026. A notificação, classificada como Risco II (médio risco) na categoria de Software as a Medical Device (SaMD), pode ser consultada publicamente no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para gestores hospitalares, o significado prático é direto: o ServHub está apto a ser contratado, implantado e utilizado em conformidade com os requisitos regulatórios brasileiros.

Uma plataforma construída para a realidade hospitalar

O ServHub foi desenvolvido para resolver um problema concreto: a sobrecarga de documentação que recai sobre equipes clínicas em procedimentos de alta complexidade. A plataforma automatiza a geração de laudos, estrutura o registro de procedimentos cirúrgicos e oferece suporte à decisão baseado em evidências. Tudo integrado, rastreável e em conformidade com padrões internacionais de qualidade assistencial.

"O registro Anvisa não é só um requisito de contratação. É a garantia de que a Serv Medical foi avaliada, atende aos critérios técnicos para software médico e pode ser adotada com segurança por qualquer instituição do país", afirma Arthur Schahin, Country Manager da Serv Medical no Brasil.

O resultado é menos tempo gasto em burocracia clínica e mais tempo disponível para o que importa: o cuidado ao paciente.

A notificação Anvisa marca a consolidação da Serv Medical no mercado regulatório brasileiro e sinaliza o início de uma expansão estruturada junto a hospitais de média e alta complexidade em todo o país.

Respaldo regulatório com suporte especializado

A notificação junto à Anvisa contou com o suporte técnico da BioHost Ltda., referência brasileira em assuntos regulatórios para dispositivos médicos. A parceria garantiu que o processo de adequação do ServHub aos requisitos de SaMD fosse conduzido com rigor e dentro dos padrões exigidos pela agência.

Sobre a Serv Medical

A Serv Medical é uma empresa de tecnologia em saúde, com sede em Singapura, que desenvolve e implementa soluções digitais para provedores de saúde. Com foco em impacto prático nos fluxos clínicos e operacionais, enfatizando a digitalização e a automação para melhorar resultados e eficiência, a empresa colabora com hospitais e sistemas de saúde para apoiar qualidade, segurança e eficiência.

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