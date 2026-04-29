Medplus reforça compromisso com a segurança do paciente

Em meio ao Abril pela Segurança do Paciente, campanha anual do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tema "Qualidade, segurança e vidas protegidas: um compromisso permanente do SUS", a Medplus Serviços Médicos destaca como a gestão otimizada da rotina hospitalar impacta diretamente na proteção dos pacientes.

Pesquisas recentes reforçam que processos administrativos ágeis diminuem eventos adversos. O Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 2026-2030, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enfatiza a gestão baseada em riscos, com metas mensuráveis que reduzem falhas em até 30% em unidades com protocolos padronizados.

"Na Medplus, adotamos ferramentas digitais para agilizar fluxos. Nossos protocolos de atendimento são padronizados, para que a escuta ativa e os critérios técnicos sejam valorizados e combinados para prevenir riscos e fortalecer a confiança do paciente no sistema de saúde", afirma Tiago Simões Leite, gestor da Medplus. O médico conta que a empresa acompanha, com indicadores em tempo real, desde a gestão da escala de trabalho dos médicos até o efetivo preenchimento dos prontuários de alta. "E em cada unidade atendida há um responsável técnico para auxiliar profissionais e fazer a interface com a administração", enfatiza Leite.

A Medplus, especializada em serviços médicos integrados, atende hospitais e policlínicas com soluções que alinham operação e compliance às normas da Anvisa e SUS.

"Errar é humano"

A segurança do paciente ganhou destaque global com o relatório "Errar é Humano", de 1999, que revelou o impacto dos erros médicos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o tema como prioridade, alertando para os danos evitáveis e os altos custos para os sistemas de saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde impulsionou a agenda com a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, promovendo iniciativas para qualificar o cuidado. Abril tornou-se então o mês de referência para ampliar as discussões sobre o tema no país.