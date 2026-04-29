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Consórcios ampliam acesso à tecnologia no campo

Produtores recorrem a planejamento financeiro para investir em soluções estruturadas que apoiam e modernizam o agronegócio no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 19h30
Consórcios ampliam acesso à tecnologia no campo
Pexels

O avanço da agricultura digital no Brasil tem impulsionado a adoção de tecnologias voltadas à eficiência e à produtividade no campo. Nesse contexto, o consórcio de pesados tem sido utilizado por produtores rurais como alternativa de planejamento para aquisição de máquinas, equipamentos e soluções tecnológicas, contribuindo para a modernização da produção agrícola em diferentes regiões do país.

"A modernização do campo passa por planejamento financeiro. O consórcio permite ao produtor estruturar a aquisição de equipamentos e tecnologias sem recorrer a linhas de crédito com custos elevados, favorecendo uma gestão mais previsível", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro tem incorporado ferramentas como drones, sensores e softwares de gestão para monitoramento de lavouras e tomada de decisão. Esses recursos permitem acompanhar o desenvolvimento das safras em tempo real, identificar pragas e doenças com maior precisão e otimizar o uso de insumos.

Os drones e veículos aéreos não tripulados (VANTs) têm sido utilizados para gerar imagens que auxiliam na análise da saúde das plantas, enquanto sensores conectados por meio da Internet das Coisas (IoT) coletam dados sobre umidade, temperatura e condições do solo. Essas informações são integradas a plataformas digitais que organizam os dados e apoiam o planejamento das atividades agrícolas.

Além disso, softwares de gestão e ferramentas baseadas em inteligência artificial permitem o cruzamento de dados históricos e operacionais, contribuindo para previsões mais precisas e decisões estratégicas. A agricultura de precisão, por sua vez, possibilita a aplicação de insumos de forma localizada, ajustando a quantidade conforme a necessidade de cada área da lavoura.

"Esse conjunto de tecnologias exige investimentos estruturados, e o consórcio se apresenta como uma alternativa que permite diluir esse investimento ao longo do tempo, com previsibilidade e organização financeira", destaca Marcelo Lucindo.

O uso dessas soluções tem impacto direto na produtividade e na eficiência operacional. A otimização de recursos, aliada ao monitoramento constante das lavouras, contribui para redução de desperdícios e maior controle dos custos de produção. Ao mesmo tempo, a adoção de práticas mais precisas favorece a sustentabilidade, com uso mais racional de insumos e menor impacto ambiental.

Nesse cenário, o consórcio é utilizado como uma forma de viabilizar a aquisição de máquinas agrícolas, sistemas tecnológicos e equipamentos de apoio à produção. A possibilidade de contemplação por sorteio ou lance permite que o produtor tenha acesso ao crédito planejado, sem a incidência de juros, apenas com taxa de administração.

A Evoy Administradora de Consórcios atua nesse contexto oferecendo soluções voltadas ao financiamento planejado de bens, incluindo equipamentos utilizados no agronegócio. A empresa estrutura seus produtos com foco na previsibilidade financeira e na adaptação às necessidades de diferentes perfis de clientes.

"O consórcio pode contribuir para que o produtor rural avance na adoção de tecnologias de forma estruturada, alinhando investimento e capacidade financeira ao longo do tempo", conclui o CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

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