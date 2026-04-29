Pós em Odontologia avança com foco em prática e inovação

Cursos de pós-graduação em Odontologia oferecidos em Florianópolis (SC) passaram a adotar um modelo que integra ensino acadêmico, prática clínica supervisionada e uso de tecnologias aplicadas à área. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Univali e a Be Dental School.

O formato combina atividades teóricas com atendimentos clínicos realizados em ambiente acadêmico, permitindo que os alunos tenham contato com diferentes níveis de complexidade sob supervisão docente. A proposta segue uma orientação observada em programas de formação em saúde que buscam maior aproximação com a prática profissional.

De acordo com o Prof. Dr. Gustavo Coura, CEO da Be Dental School, a iniciativa surgiu a partir da articulação entre docentes da área. "Um grupo de dentistas, professores da pós-graduação de Odontologia, resolveu se unir para estruturar uma proposta de formação com infraestrutura voltada à prática clínica", afirma.

O corpo docente é composto por profissionais com atuação simultânea em atividades acadêmicas, pesquisa e prática clínica, o que contribui para a atualização dos conteúdos a partir de casos e procedimentos adotados no cotidiano profissional. Segundo Coura, esse modelo busca alinhar o ensino às demandas observadas no exercício da profissão.

A estrutura inclui clínicas-escola com 24 consultórios, laboratórios pré-clínicos e ambientes preparados para transmissão de procedimentos clínicos. Equipamentos como microscópios operatórios, scanners digitais, radiologia com revelação digital e sistemas avançados de purificação de água ampliam o contato dos estudantes com tecnologias já presentes em clínicas no Brasil e no exterior.

Nos primeiros meses de operação conjunta, centenas de pacientes foram atendidos no contexto das atividades acadêmicas, permitindo que os alunos vivenciem diferentes níveis de complexidade clínica sob supervisão direta dos docentes. Esse volume de atendimentos é considerado um fator importante para a consolidação de competências técnicas e para a tomada de decisão clínica.

A integração entre universidade, escola especializada e atendimento clínico reúne, em um mesmo ambiente, frentes que nem sempre estão associadas nos programas de formação em saúde, com foco na articulação entre teoria e prática ao longo do processo formativo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bedentalschool.com.br/