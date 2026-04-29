Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pós em Odontologia avança com foco em prática e inovação

Parceria entre universidade e escola especializada reúne ensino acadêmico e prática clínica em cursos de pós-graduação em Odontologia, com foco na ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 18h23
Pós em Odontologia avança com foco em prática e inovação
Be Dental School

Cursos de pós-graduação em Odontologia oferecidos em Florianópolis (SC) passaram a adotar um modelo que integra ensino acadêmico, prática clínica supervisionada e uso de tecnologias aplicadas à área. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Univali e a Be Dental School.

O formato combina atividades teóricas com atendimentos clínicos realizados em ambiente acadêmico, permitindo que os alunos tenham contato com diferentes níveis de complexidade sob supervisão docente. A proposta segue uma orientação observada em programas de formação em saúde que buscam maior aproximação com a prática profissional.

De acordo com o Prof. Dr. Gustavo Coura, CEO da Be Dental School, a iniciativa surgiu a partir da articulação entre docentes da área. "Um grupo de dentistas, professores da pós-graduação de Odontologia, resolveu se unir para estruturar uma proposta de formação com infraestrutura voltada à prática clínica", afirma.

O corpo docente é composto por profissionais com atuação simultânea em atividades acadêmicas, pesquisa e prática clínica, o que contribui para a atualização dos conteúdos a partir de casos e procedimentos adotados no cotidiano profissional. Segundo Coura, esse modelo busca alinhar o ensino às demandas observadas no exercício da profissão.

A estrutura inclui clínicas-escola com 24 consultórios, laboratórios pré-clínicos e ambientes preparados para transmissão de procedimentos clínicos. Equipamentos como microscópios operatórios, scanners digitais, radiologia com revelação digital e sistemas avançados de purificação de água ampliam o contato dos estudantes com tecnologias já presentes em clínicas no Brasil e no exterior.

Nos primeiros meses de operação conjunta, centenas de pacientes foram atendidos no contexto das atividades acadêmicas, permitindo que os alunos vivenciem diferentes níveis de complexidade clínica sob supervisão direta dos docentes. Esse volume de atendimentos é considerado um fator importante para a consolidação de competências técnicas e para a tomada de decisão clínica.

A integração entre universidade, escola especializada e atendimento clínico reúne, em um mesmo ambiente, frentes que nem sempre estão associadas nos programas de formação em saúde, com foco na articulação entre teoria e prática ao longo do processo formativo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bedentalschool.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Canon
Tecnologia Há 7 horas

Canon do Brasil participa da Semana ABC com lançamentos

Evento acontece de 13 a 16 de maio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo

 Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Serv Medical obtém registro Anvisa no Brasil

Com classificação Risco II e enquadramento como software como dispositivo médico, a plataforma da Serv Medical entra no mercado hospitalar brasilei...

 Pexels
Tecnologia Há 9 horas

Consórcios ampliam acesso à tecnologia no campo

Produtores recorrem a planejamento financeiro para investir em soluções estruturadas que apoiam e modernizam o agronegócio no Brasil

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 9 horas

Era da IA eleva demanda por soft skills sociais e emocionais

Relatório McKinsey destaca soft skills na era da IA e analisa demanda por habilidades sociais, emocionais e tendências de automação.

 TheDigitalArtist
Tecnologia Há 11 horas

Raphinha é o novo embaixador de marca da realme

A fabricante de smartphones realme anunciou o futebolista Raphinha como embaixador da marca. A parceria, divulgada em abril de 2026, prevê a partic...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
14° Sensação
0.86 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Libertadores: Flamengo segura empate com Estudiantes na Argentina
Política Há 4 horas

“Não é simples, mas Senado é soberano”, diz Messias após rejeição
Política Há 4 horas

Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais e reforça políticas de proteção no Rio Grande do Sul
Violência Urbana Há 4 horas

Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,83 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,812,36 -0,20%
Ibovespa
184,750,42 pts -2.05%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias