Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Raphinha é o novo embaixador de marca da realme

A fabricante de smartphones realme anunciou o futebolista Raphinha como embaixador da marca. A parceria, divulgada em abril de 2026, prevê a partic...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 17h45
Raphinha é o novo embaixador de marca da realme
TheDigitalArtist

A fabricante de smartphones realme anuncia o jogador Raphinha como novo embaixador da marca, reforçando sua conexão com o esporte, a juventude e a cultura brasileira. Um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, Raphinha se une à missão da realme de tornar a tecnologia de ponta cada vez mais acessível para todos.

A colaboração marca o maior passo já dado pela realme dentro do universo do futebol, consolidando a aproximação da marca com uma das maiores paixões do público brasileiro. O anúncio também reafirma o compromisso da companhia com o país, fortalecendo sua presença local e ampliando sua conexão com novas audiências por meio de iniciativas que unem tecnologia, cultura e esporte.

Revelado no Avaí (SC) e hoje destaque do FC Barcelona e da Seleção Brasileira, Raphinha também é conhecido pelo compromisso com sua comunidade, apoiando projetos sociais, iniciativas voltadas a jovens e ações que buscam ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Estou muito empolgado em me juntar à realme em um momento tão especial para o futebol. Compartilhamos a mesma energia de nos conectar com uma nova geração que vive o esporte com paixão, autenticidade e sem limites. Sei que vêm coisas muito inspiradoras para os fãs, e tenho orgulho de fazer parte dessa história", diz Raphinha.

A parceria entre realme e Raphinha resultará em uma série de conteúdos especiais e, como parte dessa colaboração, o público também poderá ver o jogador em ativações nas lojas online e presenciais da realme, presentes em centenas de pontos de venda em todo o Brasil, ampliando o alcance da campanha.

Mas essa colaboração também conta com um forte foco nas comunidades locais em todo o Brasil. Juntos, realme e Raphinha irão desenvolver ações relevantes que gerem retorno para a sociedade, criando oportunidades e inspirando jovens. Ao levar o espírito "Make it real" para mais perto da juventude, a parceria busca deixar um impacto positivo e duradouro onde realmente importa.

"Make it Raphinha, Make it realme": uma colaboração que inspira pessoas a irem além dos limites

A parceria entre a realme e Raphinha dará origem a uma série de iniciativas especiais de conteúdo, com o jogador se tornando o rosto da campanha "Make it Raphinha, Make it realme". Essa colaboração destaca ambição, autenticidade e autoconfiança como motores do crescimento.

Dessa forma, a marca busca inspirar uma nova geração de usuários a acreditar em seu potencial e transformar ideias em conquistas concretas.

O conceito criativo da campanha é inspirado na ideia da "Profecia do R". Raphinha segue a tradição de outros jogadores brasileiros, como Ronaldo Nazário, Romário, Ronaldinho e o primeiro e único Rei Pelé.

"O Raphinha já veste a camisa amarela como ninguém e agora carrega também o "r" de realme junto a ela. É uma honra adicionar uma estrela como o Raphinha ao time da realme e saber que essa parceria aproxima ainda mais a nossa marca ao coração dos brasileiros", conta Joey Shao, country manager da realme Brasil.

Juntos, marca e atleta iniciam um novo capítulo que reforça valores compartilhados, como talento, perseverança e a crença de que ampliar oportunidades é fundamental para impulsionar novas histórias de sucesso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Canon
Tecnologia Há 7 horas

Canon do Brasil participa da Semana ABC com lançamentos

Evento acontece de 13 a 16 de maio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo

 Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Serv Medical obtém registro Anvisa no Brasil

Com classificação Risco II e enquadramento como software como dispositivo médico, a plataforma da Serv Medical entra no mercado hospitalar brasilei...

 Pexels
Tecnologia Há 9 horas

Consórcios ampliam acesso à tecnologia no campo

Produtores recorrem a planejamento financeiro para investir em soluções estruturadas que apoiam e modernizam o agronegócio no Brasil

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 9 horas

Era da IA eleva demanda por soft skills sociais e emocionais

Relatório McKinsey destaca soft skills na era da IA e analisa demanda por habilidades sociais, emocionais e tendências de automação.

 Be Dental School
Tecnologia Há 10 horas

Pós em Odontologia avança com foco em prática e inovação

Parceria entre universidade e escola especializada reúne ensino acadêmico e prática clínica em cursos de pós-graduação em Odontologia, com foco na ...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
14° Sensação
0.86 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Libertadores: Flamengo segura empate com Estudiantes na Argentina
Política Há 4 horas

“Não é simples, mas Senado é soberano”, diz Messias após rejeição
Política Há 4 horas

Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais e reforça políticas de proteção no Rio Grande do Sul
Violência Urbana Há 4 horas

Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,83 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,812,36 -0,20%
Ibovespa
184,750,42 pts -2.05%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias