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Relatório global DJI comprova benefício ambiental dos drones

Apresentado na Agrishow 2026, levantamento inédito da DJI Agriculture revela economia de 410 milhões de toneladas de água e redução de 51 milhões ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 17h10
Relatório global DJI comprova benefício ambiental dos drones
Divulgação DJI Agricultura / Plata

A DJI Agriculture apresentou, durante a Agrishow 2026, realizada entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP), seu quinto relatório anual, o Agricultural Drone Industry Insight Report (2025/2026), que evidencia o impacto ambiental positivo da adoção global de drones agrícolas.

Entre os principais destaques do relatório estão a redução do desperdício de defensivos agrícolas, a diminuição das emissões de carbono em comparação a métodos tradicionais e o aumento da eficiência operacional nas lavouras. A tecnologia permite aplicações mais localizadas e inteligentes, promovendo ganhos ambientais e econômicos para produtores rurais de diferentes portes.

De acordo com o estudo, o uso de drones já possibilitou a economia de aproximadamente 410 milhões de toneladas de água,  equivalente ao consumo anual de água potável de cerca de 740 milhões de pessoas, além da redução de 51 milhões de toneladas de emissões de carbono, o que equivale à capacidade anual de absorção de carbono de 240 milhões de árvores.

"Drones agrícolas não são mais uma novidade, são equipamentos essenciais no campo em todo o mundo. No Brasil, já são amplamente utilizados em culturas como café, soja, milho, cana-de-açúcar e pastagens", afirmou Yuan Zhang, Head de Vendas Globais da DJI Agriculture. "À medida que a adoção cresce, seguimos fortalecendo nossa rede de suporte e capacitação, com mais de 7 mil instrutores certificados globalmente, apoiando produtores a aumentar a eficiência e a sustentabilidade de suas operações", acrescentou.

Tecnologia impulsiona produtividade e sustentabilidade no campo

O relatório destaca casos práticos no Brasil, onde produtores utilizam drones das linhas Agras T25P, T70P e T100 para operações de precisão no manejo de forragens. A tecnologia tem contribuído para o aumento da produtividade das pastagens e maior eficiência na renovação de áreas.

Entre os benefícios observados está a redução de até 35% no uso de herbicidas, graças à aplicação localizada. Além disso, o uso de drones elimina a compactação do solo, reduz a deriva de insumos em áreas sensíveis e contribui para a diminuição da pegada de carbono na pecuária.

Avanços científicos e regulatórios fortalecem o setor

O estudo reúne evidências de ensaios de campo e pesquisas acadêmicas que comprovaram ganhos em eficiência operacional, precisão e sustentabilidade.

Organizações internacionais vêm contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes técnicas para aplicação segura de defensivos, com base em estudos avançados sobre deriva. Esses avanços permitem operações mais precisas, seguras e em conformidade com normas ambientais.

No campo regulatório, países como Brasil e Canadá avançaram na criação de regras mais claras para o uso da tecnologia. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) atualizou suas regulamentações para incluir "cenários padrão" em operações agrícolas recorrentes. Já no Canadá, mudanças nas normas de aviação civil simplificaram o uso de drones para pulverização, mapeamento e monitoramento agrícola.

Soluções tecnológicas e o futuro da agricultura

Além da apresentação do relatório, a DJI Agriculture levou à Agrishow seu portfólio de soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio, com destaque para drones de pulverização e mapeamento, sistemas de alta precisão e ferramentas integradas de gestão agrícola.

"As tecnologias estão cada vez mais integradas à tomada de decisão no campo. Nosso relatório mostra, com dados concretos, como os drones estão transformando a agricultura em escala global, tornando as operações mais eficientes e ambientalmente responsáveis", destacou Yuan Zhang.

A presença da empresa na feira reforçou o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e com a disseminação de tecnologias que unem produtividade e sustentabilidade.

O relatório lançado nessa quarta-feira (29), pode ser acessado em: ag.dji.com

Sobre a DJI Agriculture

A DJI Agriculture, divisão da DJI, foi criada em 2015 com a missão de levar tecnologia inovadora ao campo, promovendo uma agricultura mais sustentável, eficiente e segura. A empresa iniciou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de drones agrícolas em 2012 e, desde então, lidera a evolução do setor globalmente.

Atualmente, mais de 600 mil drones agrícolas estão em operação no mundo, atendendo mais de 300 tipos de culturas em mais de 100 países e regiões.

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