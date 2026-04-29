Ferramentas de gestão PJ se dividem em três categorias

O Brasil tem 12,6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) ativos, segundo o Mapa de Empresas do governo federal referente ao segundo quadrimestre de 2025. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que 5,5 milhões de profissionais saíram do regime CLT direto para contratos como pessoa jurídica entre 2022 e 2025. Uma parcela crescente desses profissionais presta serviços a empresas como PJ. Para gerir essa operação, as empresas contratantes recorrem a três categorias de ferramentas — cada uma projetada para uma finalidade diferente.

A primeira categoria é a dos sistemas de gestão empresarial, conhecidos como ERPs. A 36ª Pesquisa Anual da FGVcia sobre o Mercado Brasileiro de TI aponta que SAP e Totvs dividem a liderança com 34% de participação cada, seguidas pela Oracle com 10%. Esses sistemas tratam o prestador PJ como fornecedor, dentro do módulo de compras e contas a pagar. Processam o pagamento e geram registros contábeis. Não foram projetados, porém, para gerir contrato com escopo de entrega, validar nota fiscal de serviço contra dados cadastrais ou manter repositório documental do prestador.

A segunda categoria reúne os sistemas de gestão de pessoas, construídos para o regime CLT. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o departamento pessoal opera rotinas como folha salarial com encargos, férias, décimo terceiro e controle de ponto. Quando utilizados para gerir prestadores PJ, esses sistemas exigem adaptações manuais: campos customizados, módulos ignorados, exportações para planilha. O prestador PJ não tem férias, não tem encargos trabalhistas e não bate ponto. A estrutura do sistema não prevê essas diferenças.

Segundo Fábio Rodrigues, fundador da Managefy, plataforma de gestão de prestadores PJ para empresas, o padrão aparece em todos os setores. Rodrigues acompanhou 68 empresas contratantes em análise conduzida entre 2024 e 2025. "ERPs tratam o prestador como fornecedor. Sistemas de RH tratam como funcionário. Nenhuma das duas abordagens foi construída para o ciclo PJ", afirma. No levantamento, 100% das empresas analisadas relataram que as ferramentas utilizadas não cobrem o ciclo completo da operação com prestadores PJ.

A terceira categoria é a de plataformas dedicadas ao ciclo PJ. Essas ferramentas reúnem em fluxo único as etapas que ERPs e sistemas de RH não cobrem: cadastro com validação de CNPJ e regularidade fiscal, contrato com escopo de entrega, recebimento e conferência de nota fiscal de serviço, ciclo de aprovação e pagamento rastreável, e repositório documental para auditoria. O mercado passou a chamar esse conjunto de processos de Folha PJ. Análises comparativas entre plataformas dedicadas ao modelo PJ indicam que as funcionalidades variam conforme o foco geográfico e o porte da empresa atendida.

Cada categoria resolve um problema diferente, segundo o levantamento. ERPs são indicados para empresas que precisam de controle contábil e fiscal integrado. Sistemas de RH atendem à gestão de equipes CLT. Plataformas dedicadas ao ciclo PJ foram construídas para empresas que contratam prestadores em volume e precisam de processo estruturado desde o cadastro até o pagamento. A escolha depende do modelo de contratação predominante na empresa e do volume de prestadores gerenciados.

Os 5,5 milhões de profissionais que migraram do regime CLT para contratos PJ entre 2022 e 2025, segundo o MTE, passaram a prestar serviços a empresas que, na maioria dos casos, não dispõem de ferramentas adaptadas para gerir essa relação. No levantamento da Managefy, empresas que contratam entre 25 e 200 prestadores PJ são as que mais relatam dificuldade operacional. O volume de migrações não dá sinais de desaceleração, e a escolha da categoria de ferramenta adequada ao modelo de contratação se torna decisão operacional para as empresas contratantes.