WMB Marketing Digital amplia alcance de empresas na Europa

A expansão internacional de empresas brasileiras do setor digital tem se intensificado nos últimos anos, impulsionada pela evolução da internet e pela consolidação do marketing digital como ferramenta estratégica. Em um cenário cada vez mais conectado, negócios que nascem no ambiente online demonstram maior capacidade de adaptação e escalabilidade, fatores que facilitam movimentos de internacionalização e permitem atuação em mercados globais.

Um levantamento da Business Research Insights estima que o mercado global de agências de marketing digital deve atingir US$ 8,27 bilhões em 2026, com previsão de expansão para US$ 27,57 bilhões até 2035. Esse avanço demonstra que a demanda por serviços digitais de performance, como SEO, mídia paga e análise de dados, deve se intensificar em diferentes regiões, abrindo espaço para empresas brasileiras que estruturam processos escaláveis e comunicação adaptada.

De acordo com Wolney Dias, CEO da WMB Marketing Digital, a infraestrutura tecnológica é um dos principais elementos que tornam esse processo mais acessível. "Com conectividade mais rápida, estável e amplamente distribuída, empresas conseguem operar globalmente sem depender de presença física. Plataformas digitais permitem que produtos e serviços sejam oferecidos em diferentes países praticamente em tempo real", explica.

Outro fator decisivo é o marketing digital, que se consolidou como ferramenta estratégica para expansão. "Canais como mecanismos de busca, redes sociais e mídia paga possibilitam segmentar públicos específicos em qualquer parte do mundo. Com isso, empresas conseguem testar mercados, validar demandas e ajustar campanhas com rapidez, reduzindo riscos e custos de expansão", afirma Wolney Dias.

Dados da pesquisa TIC Domicílios 2025, conduzida pelo Cetic.br, reforçam que o Brasil atingiu maturidade digital. O levantamento mostra que o país conta atualmente com 163 milhões de usuários de internet, o equivalente a 88% da população. Além disso, o número de usuários que utilizaram soluções de pagamento como Pix ou carteiras eletrônicas subiu de 54% em 2023 para 75% em 2025, evidenciando a preparação para transações em escala global e criando condições para que empresas digitais brasileiras escalem seus modelos de negócio em outros mercados.

Apesar das oportunidades, Wolney Dias ressalta que o movimento de expansão internacional traz desafios, já que a adaptação ao mercado europeu, por exemplo, exige ajustes em estratégias de comunicação e abordagem comercial. "No marketing digital, detalhes como linguagem e tom das campanhas impactam diretamente os resultados. Ajustar essa comunicação para diferentes públicos é um processo que exige sensibilidade e conhecimento local", complementa o CEO da WMB Marketing Digital.

Evolução da WMB Marketing Digital

A trajetória da WMB Marketing Digital reflete esse movimento. Fundada em 2008, a experiência inicial de Wolney Dias no universo de vendas online contribuiu para a construção de uma mentalidade orientada a testes, adaptação rápida e aprendizado contínuo.

"Naquela época, atuar com e-commerce exigia um perfil muito mais experimental. Havia menos ferramentas e praticamente nenhum manual pronto. Isso ajudou a desenvolver uma visão de negócio focada em resultado, adaptabilidade e visão de longo prazo", relembra.

A chegada da empresa à Europa marca uma nova etapa de crescimento. Para Wolney Dias, a decisão está ligada à combinação de maturidade interna e oportunidade de mercado. "Do ponto de vista estratégico, a empresa chega a um estágio em que seus processos e metodologias já estão consolidados e validados no Brasil. Isso reduz incertezas e dá mais segurança para replicar o modelo em outros mercados. A internacionalização deixa de ser uma aposta e passa a ser um passo natural de crescimento", avalia Wolney Dias.

O executivo destaca ainda que segmentos emergentes, como inteligência artificial aplicada a negócios e automação, ampliam as possibilidades de internacionalização. "Empresas de todos os setores buscam ganho de eficiência e vantagem competitiva. Áreas como marketing digital e serviços de performance têm enorme potencial global, principalmente quando estruturam processos escaláveis e comunicação adaptada", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.wmbmarketingdigital.com.br/