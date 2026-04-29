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Mudanças trabalhistas elevam desafios para empresas

Ajustes na legislação trabalhista e maior rigor na fiscalização impulsionam mudanças na gestão da força de trabalho. SISQUAL® WFM, empresa especial...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 13h25
Mudanças trabalhistas elevam desafios para empresas
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Impulsionadas por um cenário de ajustes regulatórios e maior rigor na fiscalização, as relações de trabalho no Brasil têm exigido das empresas uma gestão cada vez mais estratégica da força de trabalho.

Nesse contexto, soluções de Workforce Management (WFM) ganham protagonismo ao apoiar organizações na conformidade legal, na redução de riscos e na otimização operacional, movimento acompanhado por empresas como a SISQUAL® WFM, que celebra 34 anos de atuação global e 15 anos no mercado brasileiro.

José Pedro Fernandes, Executive Vice President da SISQUAL® WFM, destaca que, ao longo das três décadas de atuação, a empresa buscou se consolidar como uma das referências globais em soluções de WFM, acompanhando de perto a evolução das necessidades das organizações. Segundo ele, a trajetória é marcada por investimentos em inovação tecnológica e pela adaptação contínua a diferentes realidades legais e operacionais.

"Os 15 anos de atuação no Brasil representam um capítulo particularmente relevante, não só pela dimensão do mercado, mas também pela sua complexidade regulatória. Este percurso permitiu-nos desenvolver uma compreensão profunda das especificidades locais, reforçando a nossa capacidade de entregar soluções robustas, flexíveis e alinhadas com a legislação trabalhista brasileira", detalha.

Conforme destaca a matéria do site Jusbrasil, o ano de 2026 traz mudanças que reforçam a necessidade de processos mais estruturados e alinhados à legislação, como novas regras para atuação em domingos e feriados e a ampliação das exigências da Norma Regulamentadora No. 1 (NR-1), que passa a incluir riscos psicossociais.

Ainda segundo a publicação, propostas em estágio avançado de discussão também devem impactar diretamente a gestão de pessoas, como a possível ampliação da licença-paternidade, que prevê a expansão progressiva do benefício até o limite de 20 dias.

Adaptação à complexidade regulatória

Para José Pedro, um dos principais desafios ao longo das décadas de atuação tem sido acompanhar a constante evolução da legislação trabalhista e a diversidade de acordos coletivos, especialmente em um país como o Brasil, onde o enquadramento legal é dinâmico e detalhado.

De acordo com o executivo, esse contexto gerou aprendizados fundamentais, como a importância da flexibilidade das soluções, da parametrização avançada e da capacidade de adaptação rápida. Além disso, reforçou a necessidade de proximidade com os clientes, a fim de compreender suas realidades operacionais e garantir que a tecnologia responda, de forma prática, aos desafios cotidianos.

"Nos últimos anos, assistimos a mudanças significativas que impactaram diretamente a gestão da jornada de trabalho. Entre elas, destacam-se a maior flexibilização de modelos de jornada, a valorização de acordos individuais e coletivos e, mais recentemente, o debate sobre a revisão de escalas tradicionais, como a 6x1", exemplifica.

Na avaliação de José Pedro, essas transformações exigem das empresas uma capacidade crescente de adaptação, planejamento e controle. Nesse cenário, a gestão da força de trabalho deixou de ser apenas operacional e passou a assumir um papel estratégico, diretamente ligado à conformidade legal, à eficiência e ao bem-estar dos funcionários.

Tecnologia como aliada da conformidade

Atualmente, a tecnologia desempenha um papel central na mitigação de riscos legais e no apoio ao cumprimento das normas trabalhistas. Segundo o executivo da SISQUAL® WFM, soluções de Workforce Management permitem automatizar processos críticos de RH, como a elaboração de escalas, o controle de jornadas e a gestão do banco de horas, garantindo alinhamento com a legislação vigente.

"Além disso, oferecem rastreabilidade, auditoria e acesso a dados em tempo real, o que permite às empresas atuarem de forma preventiva, evitando que pequenas inconformidades evoluam para riscos legais ou financeiros mais significativos", afirma.

Para os próximos anos, o executivo acredita que a gestão da força de trabalho será marcada por maior digitalização, uso intensivo de dados e necessidade crescente de flexibilidade nos modelos de trabalho. "Temos sido procurados constantemente por empresas brasileiras que buscam soluções para reduzir o impacto da alteração das escalas 6x1 para 5x2. A capacidade de simular cenários, prever impactos e ajustar operações em tempo real será cada vez mais valorizada e já estamos preparados para isso", pontua.

Na SISQUAL® WFM, o objetivo é manter investimentos em inovação, inteligência analítica e automação, garantindo que as soluções acompanhem não apenas as mudanças legais, mas também as transformações sociais e organizacionais, com foco em eficiência e sustentabilidade.

Segundo José Pedro, as empresas já compreendem que a gestão manual ou fragmentada não é mais suficiente para assegurar a conformidade. Como resultado, passaram a investir em processos mais estruturados e integrados, muitas vezes apoiados por tecnologias especializadas. Essa adaptação envolve maior centralização de informações, automação de tarefas críticas e criação de mecanismos contínuos de controle e auditoria.

"Mais do que reagir a mudanças legais, as organizações procuram hoje antecipar cenários, tornando a conformidade parte integrante de sua estratégia operacional", conclui.

Para mais informações, basta acessar: sisqualwfm.com/pt-br/

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