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Jornada do cliente se torna fator estratégico no digital

Empresas que atuam em toda a jornada de compra do cliente conseguem reduzir custos de aquisição e aumentar sua autoridade no digital. Segundo Giova...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 11h07
Jornada do cliente se torna fator estratégico no digital
ChatGPT

O comportamento do consumidor no ambiente digital mudou significativamente nos últimos anos e tornou o processo de compra mais complexo e menos imediato. Hoje, antes de escolher um fornecedor, o cliente percorre diferentes etapas de pesquisa, comparação e validação de informações.

Nesse cenário, empresas que atuam apenas no momento final da decisão disputam um público menor e mais concorrido. A tendência é que o crescimento previsível esteja diretamente ligado à capacidade de se posicionar ao longo de toda a jornada de compra, considerando que os consumidores navegam por múltiplos pontos de contato antes da decisão e não seguem mais um processo linear de compra.

Segundo Giovanni Ballarin, CEO da Mestres do Site, o modelo baseado exclusivamente em anúncios perdeu eficiência com o aumento da concorrência e da quantidade de informação disponível para o consumidor.

"Antigamente você criava um anúncio e já gerava uma grande quantidade de leads. Hoje, esse espaço ficou muito mais competitivo e o excesso de anúncios mais confunde o cliente do que ajuda", afirma.

De acordo com o especialista, ao clicar em um anúncio, o usuário passa a ser impactado por diversos concorrentes ao mesmo tempo. "Você acaba colocando uma mira nas costas do seu potencial cliente para que outros concorrentes passem a disputá-lo", explica.

Estratégia completa reduz custos e aumenta autoridade

A atuação em todos os níveis de consciência do cliente pode impactar diretamente os resultados das empresas. Ballarin explica que, ao ampliar a presença ao longo da jornada, é possível reduzir o custo de aquisição e fortalecer o posicionamento da marca. Esse movimento acontece porque a empresa passa a se relacionar com o cliente antes mesmo do momento de compra.

"Você começa a gerar leads antes mesmo de o cliente estar pensando em comprar. Em alguns casos, é a diferença entre pagar R$ 100 por um lead e pagar R$ 3", destaca.

Além da redução de custos, o especialista aponta que a empresa constrói autoridade de forma progressiva. "Enquanto o cliente percorre a jornada, você mostra que é a melhor solução. Isso aumenta muito a chance de fechamento no momento da decisão", salienta.

Dependência de anúncios aumenta riscos

Empresas que focam apenas na fase final da compra enfrentam desafios crescentes, especialmente relacionados ao aumento dos custos. Segundo Ballarin, esse cenário pode comprometer a sustentabilidade do crescimento ao longo do tempo. Isso ocorre porque a dependência de mídia paga limita a previsibilidade dos resultados.

"O custo por lead tende a subir mês após mês. Chega um ponto em que o investimento deixa de compensar, e a empresa fica sem alternativas rápidas para mudar esse cenário", alerta.

Ele também destaca o risco de dependência. "Muitas empresas vivem exclusivamente de tráfego pago. Se param de investir, param de vender imediatamente", menciona.

Conteúdo e dados orientam a jornada

Para atuar de forma estratégica, é essencial entender o comportamento do cliente ao longo da jornada. Segundo o especialista, esse mapeamento pode começar dentro da própria empresa, especialmente a partir da experiência da equipe comercial. Essa área costuma concentrar informações relevantes sobre dúvidas, dores e objeções dos clientes.

"A equipe comercial geralmente já conhece as principais dúvidas, dores e objeções dos clientes. Isso é um ponto de partida muito valioso", frisa.

Além disso, ferramentas digitais permitem identificar o que os usuários pesquisam antes de tomar uma decisão. Esse conjunto de informações orienta a produção de conteúdo e o posicionamento da marca ao longo das diferentes etapas da jornada.

"O conteúdo é a peça central dessa estratégia. Ele precisa responder exatamente o que o cliente busca em cada etapa da jornada", avalia Ballarin.

Presença digital amplia relevância

Com o avanço das inteligências artificiais, a forma de buscar informações também evoluiu. Hoje, consumidores utilizam essas ferramentas como apoio para pesquisa e tomada de decisão. Esse comportamento aumenta a importância de estar presente em diferentes canais digitais.

"As pessoas constroem seu entendimento com base nas respostas que recebem. Por isso, as empresas precisam estar presentes nesses ambientes e ser mencionadas por eles", define.

Segundo Ballarin, entender essa dinâmica se tornou essencial para competir no ambiente digital. "Hoje isso pode ser mais importante do que qualquer campanha isolada de anúncios", acrescenta.

Estruturação exige planejamento

Para empresas que desejam iniciar esse processo, Ballarin ressalta que é necessário estruturar a presença digital considerando diferentes etapas e canais ao longo da jornada do cliente. Esse planejamento envolve organização estratégica e consistência na execução das ações.

"É preciso compreender que toda empresa é uma resolvedora de alguma dor ou problema de mercado e, com isso, criar a comunicação efetiva e distribuí-la em todos os espaços à disposição na internet", completa.

Ao detalhar essa construção, o especialista destaca a importância de integrar diferentes frentes no ambiente digital.

"Site atualizado e alinhado ao posicionamento da empresa, criação de conteúdos de alto valor agregado em blog, amplificação social dos conteúdos e presença digital robusta são pilares fundamentais para que as inteligências artificiais mencionem as marcas de forma orgânica", complementa.

Para mais informações sobre estratégias de marketing digital, basta acessar: https://mestresdosite.com.br/﻿

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