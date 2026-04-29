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Busca por desafio e adrenalina impulsiona o automobilismo

O interesse por experiências com adrenalina tem ampliado a busca pelo automobilismo no Brasil. Categorias de entrada, como a Fórmula Vee, registram...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 10h30
Busca por desafio e adrenalina impulsiona o automobilismo
Eventos Fvee

O interesse por experiências que envolvem adrenalina, desafio e imersão tem crescido no Brasil, refletindo uma mudança no comportamento de consumo voltada a vivências fora da rotina. Nesse cenário, o automobilismo surge como uma alternativa que combina entretenimento, foco e superação de limites. Esse movimento tem ampliado o perfil de interessados, atraindo desde entusiastas até profissionais que buscam novas formas de lidar com pressão e tomada de decisão. Categorias de entrada, como a Fórmula Vee, têm registrado aumento na procura por treinos e experiências em pista.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da Fórmula Vee, esse crescimento está ligado à exposição do esporte e ao interesse antigo do público em pilotar.

"Filmes e séries nas plataformas de streaming divulgam o esporte. A paixão pelo automobilismo de muitos desde a infância também traz esse público para pilotar na FVee e também iniciantes que buscam uma carreira. Somos uma categoria escola e recebemos pilotos de todas as idades, os que encaram como um lazer e os que buscam uma carreira. Fazemos um trabalho para tornar possível esse sonho", afirma.

Na prática, esse interesse tem se convertido em aumento na procura por atividades que permitem o contato direto com o carro e a pista, especialmente entre iniciantes.

"Na Fórmula Vee, isso se reflete de maneira direta. E cada dia mais pessoas buscam pelos treinos livres e pelo curso de pilotagem, comprovando que o sonho de acelerar um autêntico carro de fórmula nunca esteve tão vivo", acrescenta.

Esse novo público também apresenta um perfil mais diverso, com pessoas que não tinham contato prévio com o automobilismo e passam a enxergar a modalidade como acessível.

"Além de um perfil de pilotos vindo do kart, temos os apaixonados que não conheciam a facilidade da monogestão e conseguem, de forma prática, viver esse primeiro contato com uma fórmula. Temos executivos e profissionais liberais buscando no motorsport uma válvula de escape para o estresse e uma forma de treinar o foco. Jovens e adultos que dominam os simuladores e querem testar suas habilidades no asfalto real", explica Putnoki.

A ampliação desse perfil está diretamente ligada à forma como a jornada dentro do automobilismo tem sido estruturada, com modelos que permitem evolução progressiva.

"A AMIKA oferece a jornada completa para o piloto, iniciando na base do rental kart e avançando até o autódromo com campeonatos exclusivos, como o Open FVee e o Desafio AMIKA, voltados a quem está na primeira experiência com fórmulas", afirma.

Dentro dessa proposta, existem também formatos que atendem a diferentes níveis de preparação, desde iniciantes até pilotos mais avançados.

"Para quem começa do zero, dispomos de um curso de pilotagem abrangente que une técnica, simulador, suporte psicológico e análise de dados, enquanto pilotos prontos para competir encontram torneios estruturados em circuitos como Interlagos, ECPA, Cascavel e o itinerante Circuito Nacional Zanoello", completa.

Mesmo com esse avanço, ainda existem barreiras percebidas por quem deseja iniciar, principalmente relacionadas a custo, experiência e segurança.

"Buscamos eliminar essas barreiras ao oferecer pacotes com valores claros e uma trilha de aprendizado que guia o piloto ao longo de toda a jornada", sustenta Putnoki.

Nesse contexto, a segurança também aparece como um dos pilares da experiência, contribuindo para reduzir receios de novos participantes.

"Tudo isso é sustentado por um rigoroso padrão de segurança, utilizando carros com chassis tubulares reforçados e cintos de cinco pontos em autódromos homologados", revela.

Para quem está tendo o primeiro contato com um carro de corrida, a experiência é estruturada de forma progressiva, priorizando o desenvolvimento antes da entrada em pista.

"Por meio do Super Curso de Pilotagem, abordamos o desenvolvimento em 360 graus, com uma formação que une técnica e simuladores para o piloto dominar o carro antes mesmo de ir para a pista", ilustra.

Além da parte técnica, o processo inclui acompanhamento contínuo para acelerar a evolução do participante. "O programa inclui treinamento prático, preparação psicológica e análise de dados, corrigindo cada manobra para garantir uma evolução mais consistente", informa.

Na prática, a primeira experiência em pista envolve alto nível de concentração e adaptação ao ambiente.

"Entrar na pista pela primeira vez com um Fórmula Vee é o momento em que o sonho de infância encontra o estado de presença absoluta", exclama.

Segundo Putnoki, essa vivência também gera reflexos fora do automobilismo, especialmente no desenvolvimento pessoal.

"O piloto aprende a manter a calma e a clareza lógica sob pressão extrema, desenvolvendo resiliência e tomada de decisão", descreve.

Para quem deseja iniciar no automobilismo, o caminho recomendado envolve etapas progressivas dentro da própria categoria.

"O caminho mais assertivo e seguro é por meio do nosso Super Curso de Pilotagem, que oferece suporte técnico e teórico para o desenvolvimento do piloto", menciona Putnoki.

A tendência é que o interesse por esse tipo de experiência continue crescendo, impulsionado pela busca por atividades mais imersivas.

"O público não quer apenas assistir; ele quer sentir o que um piloto sente", conclui.

Além das atividades esportivas, a Fórmula Vee também realiza eventos corporativos voltados a empresas que buscam experiências diferenciadas para equipes e clientes.

Para mais informações, basta acessar: https://fvee.com.br/

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