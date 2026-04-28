ABB decide ampliar uso de inteligência artificial no Brasil

A provedora de tecnologias de automação e eletrificação ABB criou uma iniciativa para amplificar o uso de inteligências artificiais (IAs) na otimização de processos de sua operação no Brasil.

O esforço tem o objetivo de capacitar seus cerca de 1.200 profissionais no país a desenvolver agentes de IA para automatizar tarefas, otimizar processos de gestão e operacionais, mirando elevar eficiência e reduzir vulnerabilidades.

No momento, as lideranças da iniciativa estão selecionando funcionários já familiarizados com processos administrativos em todos os departamentos para formar uma rede de embaixadores responsáveis por disseminar o uso das ferramentas entre os demais profissionais, acompanhar a implementação de aplicações e revisar processos administrativos de maior complexidade.

"Estamos recrutando representantes de várias áreas da companhia, incluindo colaboradores com e sem atuação em ERP [processos da jornada dos clientes]", afirma Décio Macedo, CIO da ABB para a América Latina. "Eles vão apontar as dores e estabelecer os requisitos para o TI. A expectativa é desenvolver em toda a empresa um olhar crítico sobre como a IA pode gerar valor real e solucionar problemas", acrescenta.

Os colaboradores da ABB já utilizam IAs como Microsoft Copilot, Azure AI, Abby e Power Platform em versões configuradas para proteger dados sensíveis da empresa. Atualmente as ferramentas são usadas para apoiar tarefas cotidianas, como redigir textos e fazer traduções, além de aplicações de maior sofisticação.

Um dos usos já viabilizados foi um agente de IA criado por um colaborador para analisar pedidos de alteração em perfis de usuários nos sistemas da ABB. A solução foi treinada nas regras de aprovação disponíveis na intranet da empresa, passando a executar 90% das avaliações com acerto e a apontar as situações que precisavam de análise humana.

Décio Macedo diz, no entanto, que a meta é ir além da automação de tarefas cotidianas, seguir avançando na otimização de processos e expandir o uso estratégico da IA, por exemplo, com aplicações envolvendo a experiência de usuários.

Nesse objetivo, uma possível aplicação seria, por exemplo, uma solução para orientar clientes na navegação pelo portfólio da ABB e pelas áreas da companhia, coletar informações precisas sobre projetos que desejam desenvolver e apoiar a alocação de recursos.

"Imagine a eficiência que podemos alcançar com 1.200 pessoas buscando otimizar a empresa?", vislumbra Luciano Nassif, presidente e CHO da ABB no Brasil. "A iniciativa complementa o movimento da ABB de utilizar a IA em nosso portfólio e integrá-la às operações".