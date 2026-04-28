Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

InfraFM 2026 debate futuro da gestão de facilities

Painel de abertura reúne líderes da JLL, CBRE e Cushman & Wakefield para discutir como IA, ESG e novos modelos de trabalho impactam o setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 20h20
InfraFM 2026 debate futuro da gestão de facilities
Crédito: InfraFM - Divulgação

O setor de Facility Management (FM) no Brasil passa por um momento de transição, deixando de apenas replicar práticas estrangeiras para desenvolver soluções adaptadas às demandas locais de sustentabilidade e tecnologia. Este cenário será o tema central do painel de abertura do 21º Congresso InfraFM, que acontece no dia 9 de junho, às 10h50, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O debate sobre "O futuro global do FM e o papel da América Latina" contará com a participação de Fátima Botamelli, diretora da JLL, Alipio Neto, diretor da CBRE, e Rodrigo Costev, diretor da Cushman & Wakefield. A mediação será realizada por Satoshi Yadoya, diretor de Plataforma Técnica de Facilities da Sodexo. O grupo discutirá como a inteligência artificial, as metas de ESG e a fragmentação geopolítica criam oportunidades para que o Brasil atue como um laboratório de soluções para o mercado internacional.

De acordo com Léa Lobo, head de conteúdo da InfraFM, a evolução dos modelos de trabalho e a necessidade de retenção de talentos elevaram a importância estratégica do setor. "A lógica do escritório e a relação com a mobilidade mudaram. Hoje, a gestão de infraestrutura é pauta direta de cultura e produtividade nas empresas", afirma.

Tecnologia e eficiência de custos

A urgência da digitalização no setor é reforçada por dados de mercado. Uma pesquisa global da JLL indica que 84% dos líderes de FM apontam o crescimento dos custos como a principal preocupação atual. Paralelamente, 28% das organizações já utilizam IA em suas operações para otimizar processos.

Para Fátima Botamelli, a tecnologia não substitui o capital humano, mas o potencializa. "A adoção de IA permite que as equipes foquem em soluções de maior valor agregado, transformando o que era visto como centro de custo em um pilar de vantagem competitiva", destaca a executiva.

No campo da sustentabilidade, Alipio Neto, da CBRE, observa que a inovação deve ser indissociável das metas ambientais. A companhia já utiliza plataformas de monitoramento automático para consumo de utilidades e descarte de resíduos. "Inovação e ESG guiam nossa atuação. É inevitável que o profissional deste mercado esteja capacitado para lidar com soluções multidisciplinares", pontua Neto.

Expansão e apoio internacional

O congresso integra a programação da 13ª Expo InfraFM, que ocorre entre os dias 9 e 11 de junho. A edição de 2026 projeta um crescimento superior a 30% em comparação ao ano anterior, com uma expectativa de público de mais de 8 mil profissionais. O evento conta, pela primeira vez, com o apoio da International Facility Management Association (IFMA), a principal entidade global da categoria.

Serviço:

Evento: Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2026

Horários: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme (SP)

Para acessar a programação completa do Congresse, basta clicar aqui

Link para inscrição: Expo InfraFM e Congresso InfraFM﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 2 horas

ABB decide ampliar uso de inteligência artificial no Brasil

Empresa adota estratégia para habilitar colaboradores a otimizar processos com inteligência artificial

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Dia da Educação reacende debate sobre formação para o futuro

Com foco em competências socioemocionais, a Educação 5.0 integra tecnologia e desenvolvimento humano para preparar alunos para um mercado em consta...

 Gemini
Tecnologia Há 4 horas

Integração de dados climáticos amplia decisões operacionais

A integração entre sensores, softwares e plataformas digitais tem transformado dados climáticos em inteligência operacional. Com monitoramento em t...

 Silberfuchs/Pixabay
Tecnologia Há 5 horas

Setor elétrico busca equilibrar oferta solar e pico de carga

Encontro em Belo Horizonte reúne lideranças para debater o impacto da geração distribuída, o papel das baterias e novas estratégias de rentabilidad...
Tecnologia Há 5 horas

Exposição a ruídos acende alerta para perda auditiva

Em crianças e adolescentes, a perda auditiva pode comprometer aprendizagem e desenvolvimento de linguagem, afetando desempenho escolar e socialização.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
14° Sensação
0.79 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Desenvolvimento Há 5 minutos

Governo do Estado apresenta estratégia de desenvolvimento regional para entidades e empresas em Cachoeira do Sul
Senado Federal Há 5 minutos

Camilo Santana faz balanço das ações do governo federal na educação
Geral Há 5 minutos

PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil
Senado Federal Há 40 minutos

Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras
Senado Federal Há 40 minutos

Girão cobra julgamento no STF sobre aborto e critica indicação de Messias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,961,86 +0,35%
Ibovespa
188,618,69 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias