InfraFM 2026 debate futuro da gestão de facilities

O setor de Facility Management (FM) no Brasil passa por um momento de transição, deixando de apenas replicar práticas estrangeiras para desenvolver soluções adaptadas às demandas locais de sustentabilidade e tecnologia. Este cenário será o tema central do painel de abertura do 21º Congresso InfraFM, que acontece no dia 9 de junho, às 10h50, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O debate sobre "O futuro global do FM e o papel da América Latina" contará com a participação de Fátima Botamelli, diretora da JLL, Alipio Neto, diretor da CBRE, e Rodrigo Costev, diretor da Cushman & Wakefield. A mediação será realizada por Satoshi Yadoya, diretor de Plataforma Técnica de Facilities da Sodexo. O grupo discutirá como a inteligência artificial, as metas de ESG e a fragmentação geopolítica criam oportunidades para que o Brasil atue como um laboratório de soluções para o mercado internacional.

De acordo com Léa Lobo, head de conteúdo da InfraFM, a evolução dos modelos de trabalho e a necessidade de retenção de talentos elevaram a importância estratégica do setor. "A lógica do escritório e a relação com a mobilidade mudaram. Hoje, a gestão de infraestrutura é pauta direta de cultura e produtividade nas empresas", afirma.

Tecnologia e eficiência de custos

A urgência da digitalização no setor é reforçada por dados de mercado. Uma pesquisa global da JLL indica que 84% dos líderes de FM apontam o crescimento dos custos como a principal preocupação atual. Paralelamente, 28% das organizações já utilizam IA em suas operações para otimizar processos.

Para Fátima Botamelli, a tecnologia não substitui o capital humano, mas o potencializa. "A adoção de IA permite que as equipes foquem em soluções de maior valor agregado, transformando o que era visto como centro de custo em um pilar de vantagem competitiva", destaca a executiva.

No campo da sustentabilidade, Alipio Neto, da CBRE, observa que a inovação deve ser indissociável das metas ambientais. A companhia já utiliza plataformas de monitoramento automático para consumo de utilidades e descarte de resíduos. "Inovação e ESG guiam nossa atuação. É inevitável que o profissional deste mercado esteja capacitado para lidar com soluções multidisciplinares", pontua Neto.

Expansão e apoio internacional

O congresso integra a programação da 13ª Expo InfraFM, que ocorre entre os dias 9 e 11 de junho. A edição de 2026 projeta um crescimento superior a 30% em comparação ao ano anterior, com uma expectativa de público de mais de 8 mil profissionais. O evento conta, pela primeira vez, com o apoio da International Facility Management Association (IFMA), a principal entidade global da categoria.

Serviço:

Evento: Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2026

Horários: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme (SP)

Para acessar a programação completa do Congresse, basta clicar aqui

Link para inscrição: Expo InfraFM e Congresso InfraFM﻿