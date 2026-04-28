Dia da Educação reacende debate sobre formação para o futuro

A educação global atravessa um momento de redefinição profunda, no qual a fronteira entre a alta tecnologia e a essência humana torna-se o novo campo de debate pedagógico. No centro desta transformação está a Educação 5.0, uma evolução natural da era 4.0, que priorizava a automação e a digitalização, para um modelo que coloca o bem-estar e a colaboração humana no centro da estratégia de ensino. Este movimento não é apenas uma resposta à volatilidade de um mercado de trabalho: segundo o relatório Future of Jobs mais recente do Fórum Econômico Mundial, 59% da força de trabalho global precisará de requalificação até 2030.

Especialistas do setor educacional apontam que o grande diferencial da Educação 5.0 é o desenvolvimento das chamadas soft skills. Para Matheus Louback, coordenador de Inovações Pedagógicas do Grupo Salta Educação, rede de educação básica no Brasil, "a transição foca em integrar a tecnologia a aspectos socioemocionais, garantindo que o aluno não seja apenas um consumidor passivo, mas um protagonista consciente do impacto tecnológico na sociedade".

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Itaú Educação e Trabalho em parceria com a Fundação Telefônica Vivo e a rede GOYN, embora o uso de inteligência artificial (IA) seja crescente, a grande lacuna reside no letramento crítico: é preciso mover os jovens de um espaço de consumo para um de criação e consciência ética, abordando temas como equidade algorítmica e proteção de dados.

A psicopedagogia moderna defende que o aprendizado e o desenvolvimento emocional são dimensões indissociáveis. Conforme analisa Gabrieli Ribeiro, gestora psicossocial do Elite Rede de Ensino, "o estudante aprende de forma mais eficaz quando se encontra em condições emocionais que favorecem a atenção, a persistência e a disposição para enfrentar desafios cognitivos", destaca.

Nesse cenário, a autoconfiança torna-se uma ferramenta de absorção de conteúdos complexos. Alunos que confiam em sua capacidade tendem a utilizar estratégias cognitivas mais elaboradas e a recuperar-se rapidamente de erros. A construção de um ambiente seguro, em que o erro é visto como parte legítima do processo, reduz a ansiedade e o medo do fracasso, barreiras que, segundo estudos de neurociência aplicada à educação, frequentemente bloqueiam o processamento intelectual.

Uma das perguntas mais frequentes no meio acadêmico é como preparar jovens para profissões que ainda não existem. A resposta, segundo os especialistas, não reside no preparo técnico específico, mas na capacidade de adaptação. O foco educacional deslocou-se para a inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe e resiliência. No suporte psicopedagógico, isso se traduz na "ressignificação do erro", deslocando-o do lugar de punição para o de análise e construção de conhecimento.

Essa postura investigativa frente ao próprio desempenho é vital para o mercado de 2030, caracterizado por ciclos constantes de adaptação. Gabrieli Ribeiro elenca competências como a resiliência adaptativa, a mentalidade de crescimento e a flexibilidade cognitiva como pilares para que o indivíduo consiga lidar com a volatilidade futura. "A transição é essencial para que os alunos entendam o impacto de suas vidas na sociedade como um todo. O elemento humano primordial é o bem-estar e a colaboração do ser humano com o desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento de soft skills necessárias para o século XXI", enfatiza a psicopedagoga.

O novo papel do professor

Segundo Louback, com a chegada da Educação 5.0, o papel do docente sofre uma metamorfose: ele deixa de ser o único detentor do saber para tornar-se um mentor e facilitador. Essa mudança exige formação continuada para alinhar a pedagogia às necessidades de uma geração nativa digital. Para ele, a tecnologia, por sua vez, atua como um potencializador, permitindo o uso de dados para oferecer uma visibilidade sem precedentes sobre o desenvolvimento individual de cada aluno.

Por meio de indicadores como autonomia acadêmica, postura ética e engajamento, as instituições conseguem hoje criar planos de ação personalizados. "Isso garante que a escola não seja apenas um local de transmissão de conteúdo, mas um ecossistema de desenvolvimento integral. O objetivo final é formar líderes conscientes e resilientes, capazes de exercer o protagonismo em contextos complexos, garantindo que a humanização continue a ser o centro da formação, mesmo diante de um cenário de crescente digitalização", completa Matheus Louback.