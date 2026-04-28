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Energia solar transforma produtividade do agronegócio

Com soluções de alta performance para o campo, a EcoPower Eficiência Energética participará da Agrishow, unindo sustentabilidade e redução de custo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 16h08
Energia solar transforma produtividade do agronegócio
Imagem: Gemini

Sob o sol intenso que caracteriza o interior paulista, a Agrishow 2026 consolida-se, mais uma vez, como a principal vitrine tecnológica do agronegócio na América Latina. Entre máquinas colossais e drones de última geração, um tema domina as discussões nos pavilhões de Ribeirão Preto: a autonomia energética. Nesse cenário de busca por redução de custos operacionais, a EcoPower Eficiência Energética apresentará soluções que integram sustentabilidade e alta rentabilidade para o produtor rural.

Atualmente, o agronegócio brasileiro enfrenta o desafio de equilibrar o aumento da produtividade com a escalada nos custos de produção. De acordo com Anderson Oliveira, engenheiro elétrico e CEO da EcoPower Eficiência Energética, o gasto com energia elétrica representa uma das fatias mais significativas nas planilhas de custos fixos, especialmente em setores como irrigação e armazenamento. Dessa forma, a migração para a energia solar fotovoltaica deixa de ser uma tendência de vanguarda para se tornar uma estratégia de sobrevivência econômica.

A EcoPower, sediada em Barretos (SP), projeta-se como uma empresa que conta com credibilidade no mercado, devido a seus números. Com mais de 85 mil projetos homologados até o início de 2026, mais de 400 colaboradores internos, 200 equipes de instalação e 350 franquias em todo o território brasileiro, "a companhia não apenas instala painéis; ela desenvolve sistemas complexos de gestão energética", compartilha Anderson. Consequentemente, a empresa projeta um faturamento de R$ 1 bilhão para este ano, impulsionada pela crescente demanda por autossuficiência no campo.

Inovação e o "fator humano" na Agrishow

A participação da EcoPower na Agrishow 2026 destaca-se pelo equilíbrio entre tecnologia e relacionamento. Embora a digitalização avance a passos largos, o Grupo defende que a eficiência máxima depende de suporte especializado e proximidade com o produtor. Nesse sentido, Anderson enfatiza que o objetivo da marca na feira é "sentir as dores do dia a dia" do agricultor para oferecer respostas precisas.

"A empresa apresenta soluções integradas que vão além da geração básica. O portfólio exposto inclui sistemas de armazenamento em baterias de última geração e gestão inteligente de consumo. Além disso, a integração de mobilidade elétrica — com frotas de motos elétricas para uso em propriedades rurais", acrescenta o executivo, demonstrando a visão holística da marca sobre o que define uma fazenda moderna e sustentável.

A EcoPower, no segmento de energia solar, fundamenta-se em números expressivos. No primeiro semestre de 2025, a empresa já havia registrado a homologação de mais de 11 mil projetos, totalizando cerca de 91,1 MWp de potência instalada apenas naquele período. Portanto, esses dados corroboram a confiança depositada por consumidores residenciais, industriais e, sobretudo, rurais.

O reconhecimento vem também da WEG, multinacional brasileira e parceira estratégica, que reconheceu a EcoPower como seu maior parceiro comercial no segmento de energia solar no Brasil. Esse selo de qualidade garante ao produtor rural a segurança de investir em equipamentos que possuem suporte técnico e garantia de longo prazo.

Sustentabilidade como ativo financeiro

A transição energética promovida por líderes como a EcoPower gera impactos que transcendem a economia financeira. Estimativas do setor indicam que a energia solar deve representar 33% da matriz energética brasileira até 2030. Ademais, a redução nas emissões de CO₂ contribui para que o agronegócio brasileiro se alinhe às metas globais de descarbonização, valorizando o produto nacional no mercado externo.

Em suma, a união entre a infraestrutura da Agrishow e a expertise tecnológica da EcoPower aponta para um futuro em que a energia limpa é o combustível da competitividade. "Ao dominar a logística complexa e oferecer linhas de crédito facilitadas, a EcoPower remove as barreiras de entrada para o pequeno e médio produtor, democratizando o acesso à eficiência energética em todo o território nacional", aponta o CEO da EcoPower Eficiência Energética.

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