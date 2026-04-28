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Derrubadas capacita professores para implementação da Computação no ensino municipal

Formação continuada reúne educadores e apresenta diretrizes que tornam obrigatório o ensino da área nas escolas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
28/04/2026 às 09h28
Derrubadas capacita professores para implementação da Computação no ensino municipal
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou, nos dias 23 e 24 de abril, uma capacitação voltada à adoção das diretrizes da BNCC da Computação na rede pública municipal.

As atividades começaram na noite de quinta-feira (23), com a participação de todos os professores, e seguiram durante a sexta-feira (24), organizadas conforme os níveis de ensino. Pela manhã, participaram docentes dos Anos Finais e equipes gestoras; à tarde, foi a vez dos professores dos Anos Iniciais e da Educação Infantil.

Durante o encontro, foi apresentado o documento orientador da política municipal, oficializado por decreto no fim de 2025, que define como a Computação deve ser integrada ao currículo da Educação Básica no município.

A ação está em consonância com a Lei nº 14.533/2023 e com a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que estabelecem a inclusão obrigatória do tema nas escolas brasileiras. A proposta prevê que os conteúdos sejam trabalhados de forma interdisciplinar, articulados com as demais áreas do conhecimento.

A formação foi conduzida pela especialista Berenice Bueno, que promoveu atividades teóricas e práticas, incluindo oficinas com metodologias que envolvem o uso e também a ausência de tecnologia, incentivando o desenvolvimento do pensamento computacional de maneira acessível e criativa.

A iniciativa evidencia o compromisso do município com a modernização do ensino, incentivando o uso consciente das tecnologias e fortalecendo práticas pedagógicas inovadoras. Com isso, Derrubadas avança na qualificação de seus profissionais e na preparação dos estudantes para os desafios do futuro.

 

 

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(Foto: Reprodução / Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
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