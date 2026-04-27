Governador Eduardo Leite entrega premiação para as 200 escolas com os melhores resultados no Programa Alfabetiza Tchê

O auditório do Teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), em Porto Alegre, esteve lotado na manhã desta segunda-feira (27/4). O governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, participaram da premiação do Programa Alfabetiza Tchê , que prestigiou as 200 escolas estaduais e municipais que obtiveram os melhores indicadores de alfabetização no último ano. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A cerimônia, organizada pela Secretaria da Educação (Seduc), reuniu autoridades, educadores e estudantes. As 200 escolas premiadas recebem incentivos financeiros que variam entre R$ 40 mil e R$ 80 mil. Os valores devem ser utilizados para investir em projetos pedagógicos. Além disso, elas assumem o compromisso de atuar como escolas mentoras por dois anos. Ao mesmo tempo, as instituições apoiadas pelo programa recebem recursos para implementar planos de melhoria.

O governador agradeceu a colaboração das parcerias privadas, das prefeituras, das equipes diretivas e dos demais profissionais da educação e destacou a importância da articulação entre o governo estadual e as prefeituras.

“A educação é o que, realmente, constrói o nosso futuro”, ressaltou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Temos trabalhado em coordenação e em efetiva colaboração com os municípios. A Secretaria da Educação deixou de gerir apenas a sua própria rede e se tornou uma grande articuladora de políticas públicas para a educação do Rio Grande do Sul, atuando em colaboração com os municípios e garantindo resultados melhores na alfabetização. A educação é o que, realmente, constrói o nosso futuro. Se trabalharmos com intensidade, para entregar os resultados que queremos ver na educação, mais vidas serão transformadas”, afirmou.

Alfabetiza Tchê com 100% de adesão

O Alfabetiza Tchê conta com a adesão de todos os 497 municípios gaúchos, em regime de colaboração. Além da premiação, a política inclui ainda formação de professores e gestores e a criação de materiais pedagógicos. Desde 2023, as ações do Alfabetiza Tchê totalizaram R$ 34 milhões em investimentos, tendo o objetivo de alfabetizar plenamente os estudantes das escolas públicas, municipais e estaduais, até o 2° ano do Ensino Fundamental.

Gabriel reforçou a importância do Alfabetiza Tchê para enfrentar as mudanças pelas quais o Estado vem passando - Foto: Vitor Rosa/Secom

O vice-governador Gabriel Souza falou sobre a importância de programas como o Alfabetiza Tchê para enfrentar as mudanças pelas quais o Estado vem passando. “O número de jovens no Rio Grande do Sul é cada vez menor. Estamos tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, estamos vivendo mais. Somos o Estado que mais tem idosos no Brasil e um dos Estados em que, proporcionalmente, a quantidade de jovens cai cada vez mais. Por isso, precisamos fazer com que esses cidadãos estejam mais qualificados e preparados para o futuro, para que possam aproveitar as oportunidades diante das mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho do século 21. É exatamente por isso que programas como o Alfabetiza Tchê são tão importantes. E quero aproveitar para agradecer a parceria dos prefeitos gaúchos, que entenderam a importância desse programa, que teve 100% de adesão, mostrando que estamos no caminho certo”, ressaltou Gabriel.

Raquel enfatizou que a troca de experiências entre escolas premiadas e apoiadas qualifica toda a rede de ensino, reforçando que a leitura é a base para uma trajetória escolar de sucesso. "O aluno bem alfabetizado ganha autonomia. Ele entende melhor a matemática, a história e aprende a descobrir informações sozinho. Quando o alicerce é sólido, a criança se desenvolve com facilidade. Hoje é o nosso dia de compromisso com esse letramento", explicou a secretária.

Solenidade

A cerimônia começou embalada pelo talento dos estudantes da Orquestra do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, de Cachoeira do Sul. Além disso, logo na entrada do auditório, a música do flautista Arthur Bortulini, estudante da Escola Estadual Professor João Germano Imlau, de Erechim, recepcionou os convidados.

A apresentação do evento ficou a cargo dos estudantes Sophia Gonçalves e Eduardo da Silveira, ambos da Escola Lauro Silva Azambuja, de Arambaré. Demonstrando os resultados do programa, três estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual subiram ao palco para a leitura do poema "A Rua das Histórias Extraviadas", de Christina Dias.

Demonstrando os resultados do programa, três alunos do 2º ano do Ensino Fundamental leram um poema no palco -Foto: Vitor Rosa/Secom

A entrega das honrarias foi organizada em blocos regionais, dividindo as escolas premiadas conforme as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A premiação abrangeu cidades de todas as partes do Rio Grande do Sul. Representantes de cada escola receberam certificados e troféus pela conquista.

Parcerias e resultados

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, afirmou que a leitura é a base para uma trajetória escolar de sucesso - Foto: Vitor Rosa/Secom

Para as entidades parceiras, o Alfabetiza Tchê consolidou uma rede de união. A vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RS), Cristiane Martins, destacou a mobilização técnica. "Estamos celebrando um dos pilares mais importantes da educação. É um momento de festa, premiando escolas que alcançaram excelência na gestão e na alfabetização por meio de uma parceria sólida construída com os municípios", afirmou.

O superintendente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Cleiton Bonadiman, ressaltou os efeitos práticos do regime de colaboração. "O trabalho conjunto entre Estado e municípios tem dado resultado no dia a dia. A Famurs agradece esse esforço voltado para que a educação tenha cada vez mais qualidade e uma estrutura melhor para os nossos alunos", pontuou.

Após a entrega dos prêmios, a diretora Anemarie Rucker, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Vergara, situada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, relatou a evolução nos indicadores de alfabetização da escola após a adesão do Alfabetiza Tchê, lembrando que o avanço ocorreu mesmo com a enchente de 2024.

"Ficamos 28 dias submersos em dois metros de água. Perdemos tudo, mas o Alfabetiza Tchê nos permitiu encurtar caminhos através da troca de experiências. Com a parcela de incentivo, criamos um laboratório de alfabetização com jogos, livros didáticos e lousa digital. Ver os alunos interagindo com essa tecnologia é a nossa maior gratidão", afirmou.

Organizada pela Secretaria da Educação, a cerimônia reuniu autoridades, educadores e estudantes -Foto: Vitor Rosa/Secom

Encerrando o evento, a secretária-adjunta em exercício da Educação, Iracema Castelo Branco, reforçou que o trabalho continua. "Hoje é um dia de celebração, mas também de pensar no futuro. A educação é feita por muitas mãos e os desafios servem para que possamos superá-los juntos. Estamos com várias frentes de ação para que o Rio Grande do Sul siga avançando", concluiu.