Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite entrega premiação para as 200 escolas com os melhores resultados no Programa Alfabetiza Tchê

O auditório do Teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), em Porto Alegre, esteve lotado na manhã desta segunda-feira (27/4). O governad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/04/2026 às 15h58
Governador Eduardo Leite entrega premiação para as 200 escolas com os melhores resultados no Programa Alfabetiza Tchê
Leite destacou a importância da articulação entre o governo estadual e as prefeituras para o sucesso do programa -Foto: Vitor Rosa/Secom

O auditório do Teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), em Porto Alegre, esteve lotado na manhã desta segunda-feira (27/4). O governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, participaram da premiação do Programa Alfabetiza Tchê , que prestigiou as 200 escolas estaduais e municipais que obtiveram os melhores indicadores de alfabetização no último ano. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A cerimônia, organizada pela Secretaria da Educação (Seduc), reuniu autoridades, educadores e estudantes. As 200 escolas premiadas recebem incentivos financeiros que variam entre R$ 40 mil e R$ 80 mil. Os valores devem ser utilizados para investir em projetos pedagógicos. Além disso, elas assumem o compromisso de atuar como escolas mentoras por dois anos. Ao mesmo tempo, as instituições apoiadas pelo programa recebem recursos para implementar planos de melhoria.

O governador agradeceu a colaboração das parcerias privadas, das prefeituras, das equipes diretivas e dos demais profissionais da educação e destacou a importância da articulação entre o governo estadual e as prefeituras.

“A educação é o que, realmente, constrói o nosso futuro”, ressaltou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom
“A educação é o que, realmente, constrói o nosso futuro”, ressaltou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Temos trabalhado em coordenação e em efetiva colaboração com os municípios. A Secretaria da Educação deixou de gerir apenas a sua própria rede e se tornou uma grande articuladora de políticas públicas para a educação do Rio Grande do Sul, atuando em colaboração com os municípios e garantindo resultados melhores na alfabetização. A educação é o que, realmente, constrói o nosso futuro. Se trabalharmos com intensidade, para entregar os resultados que queremos ver na educação, mais vidas serão transformadas”, afirmou.

Alfabetiza Tchê com 100% de adesão

O Alfabetiza Tchê conta com a adesão de todos os 497 municípios gaúchos, em regime de colaboração. Além da premiação, a política inclui ainda formação de professores e gestores e a criação de materiais pedagógicos. Desde 2023, as ações do Alfabetiza Tchê totalizaram R$ 34 milhões em investimentos, tendo o objetivo de alfabetizar plenamente os estudantes das escolas públicas, municipais e estaduais, até o 2° ano do Ensino Fundamental.

Cena de apresentação no palco, com o vice-governador em pé segurando microfone e gesticulando durante a fala. Atrás, o painel laranja do evento aparece parcialmente, com cadeiras ocupadas por participantes sentados.
Gabriel reforçou a importância do Alfabetiza Tchê para enfrentar as mudanças pelas quais o Estado vem passando -Foto: Vitor Rosa/Secom

O vice-governador Gabriel Souza falou sobre a importância de programas como o Alfabetiza Tchê para enfrentar as mudanças pelas quais o Estado vem passando. “O número de jovens no Rio Grande do Sul é cada vez menor. Estamos tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, estamos vivendo mais. Somos o Estado que mais tem idosos no Brasil e um dos Estados em que, proporcionalmente, a quantidade de jovens cai cada vez mais. Por isso, precisamos fazer com que esses cidadãos estejam mais qualificados e preparados para o futuro, para que possam aproveitar as oportunidades diante das mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho do século 21. É exatamente por isso que programas como o Alfabetiza Tchê são tão importantes. E quero aproveitar para agradecer a parceria dos prefeitos gaúchos, que entenderam a importância desse programa, que teve 100% de adesão, mostrando que estamos no caminho certo”, ressaltou Gabriel.

Raquel enfatizou que a troca de experiências entre escolas premiadas e apoiadas qualifica toda a rede de ensino, reforçando que a leitura é a base para uma trajetória escolar de sucesso. "O aluno bem alfabetizado ganha autonomia. Ele entende melhor a matemática, a história e aprende a descobrir informações sozinho. Quando o alicerce é sólido, a criança se desenvolve com facilidade. Hoje é o nosso dia de compromisso com esse letramento", explicou a secretária.

Solenidade

A cerimônia começou embalada pelo talento dos estudantes da Orquestra do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, de Cachoeira do Sul. Além disso, logo na entrada do auditório, a música do flautista Arthur Bortulini, estudante da Escola Estadual Professor João Germano Imlau, de Erechim, recepcionou os convidados.

A apresentação do evento ficou a cargo dos estudantes Sophia Gonçalves e Eduardo da Silveira, ambos da Escola Lauro Silva Azambuja, de Arambaré. Demonstrando os resultados do programa, três estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual subiram ao palco para a leitura do poema "A Rua das Histórias Extraviadas", de Christina Dias.

Demonstrando os resultados do programa, três alunos do 2º ano do Ensino Fundamental leram um poema no palco -Foto: Vitor Rosa/Secom
Demonstrando os resultados do programa, três alunos do 2º ano do Ensino Fundamental leram um poema no palco -Foto: Vitor Rosa/Secom

A entrega das honrarias foi organizada em blocos regionais, dividindo as escolas premiadas conforme as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A premiação abrangeu cidades de todas as partes do Rio Grande do Sul. Representantes de cada escola receberam certificados e troféus pela conquista.

Parcerias e resultados

Detalhe lateral da secretária da Educação falando ao microfone no palco, posicionada diante do painel “Alfabetiza Tchê – Prêmio das Escolas”. Em segundo plano, outras pessoas permanecem sentadas em cadeiras, compondo a mesa do evento.
A secretária da Educação, Raquel Teixeira, afirmou que a leitura é a base para uma trajetória escolar de sucesso -Foto: Vitor Rosa/Secom

Para as entidades parceiras, o Alfabetiza Tchê consolidou uma rede de união. A vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RS), Cristiane Martins, destacou a mobilização técnica. "Estamos celebrando um dos pilares mais importantes da educação. É um momento de festa, premiando escolas que alcançaram excelência na gestão e na alfabetização por meio de uma parceria sólida construída com os municípios", afirmou.

O superintendente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Cleiton Bonadiman, ressaltou os efeitos práticos do regime de colaboração. "O trabalho conjunto entre Estado e municípios tem dado resultado no dia a dia. A Famurs agradece esse esforço voltado para que a educação tenha cada vez mais qualidade e uma estrutura melhor para os nossos alunos", pontuou.

Após a entrega dos prêmios, a diretora Anemarie Rucker, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Vergara, situada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, relatou a evolução nos indicadores de alfabetização da escola após a adesão do Alfabetiza Tchê, lembrando que o avanço ocorreu mesmo com a enchente de 2024.

"Ficamos 28 dias submersos em dois metros de água. Perdemos tudo, mas o Alfabetiza Tchê nos permitiu encurtar caminhos através da troca de experiências. Com a parcela de incentivo, criamos um laboratório de alfabetização com jogos, livros didáticos e lousa digital. Ver os alunos interagindo com essa tecnologia é a nossa maior gratidão", afirmou.

Organizada pela Secretaria da Educação, a cerimônia reuniu autoridades, educadores e estudantes -Foto: Vitor Rosa/Secom
Organizada pela Secretaria da Educação, a cerimônia reuniu autoridades, educadores e estudantes -Foto: Vitor Rosa/Secom

Encerrando o evento, a secretária-adjunta em exercício da Educação, Iracema Castelo Branco, reforçou que o trabalho continua. "Hoje é um dia de celebração, mas também de pensar no futuro. A educação é feita por muitas mãos e os desafios servem para que possamos superá-los juntos. Estamos com várias frentes de ação para que o Rio Grande do Sul siga avançando", concluiu.

Texto: Daniel Marcilio/Ascom Seduc e Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 7 horas

Ministério da Educação inaugura sede do IFSP em Presidente Prudente

Unidade funcionava em espaço cedido pela prefeitura do município
Educação Há 11 horas

Prefeitura de Osasco joga no lixo livros de biblioteca municipal

Segundo a administração, o acervo estava contaminado com fungos

 Reprodução do Cartão Pé no Futuro a ser distribuído para os mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual
Educação Há 19 horas

Estudantes da Rede Estadual têm até 30 de abril para retirar e utilizar o benefício do Programa Pé no Futuro

Os estudantes contemplados pelo Programa Pé no Futuro que ainda não retiraram ou utilizaram seu cartão têm até 30 de abril para usufruir do benefíc...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Movimento escoteiro reúne mais de 4 mil pessoas em evento no Rio

Grande Jogo Regional 2026 acontece no Aterro do Flamengo
Educação Há 2 dias

Campanha em escolas do DF alerta para prevenção de desastre climático

Objetivo é fortalecer atuação integrada entre comunidades

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.14 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 405,275,92 -0,06%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias