Fé e ciência: oração pode contribuir com o bem-estar

Estudos conduzidos por universidades como Harvard vêm reforçando o papel da espiritualidade na longevidade humana. De acordo com os dados publicados pelo Portal Correio 24 Horas, pessoas que mantêm uma vida espiritual ativa podem viver até dez anos a mais, entre elas, a oração. O hábito estimula neurotransmissores associados ao bem-estar e reduz o cortisol, promovendo resiliência e foco mental.

A investigação sobre como a fé molda a arquitetura cerebral também avançou em publicações científicas como a revista Nature. De acordo com publicação da Veja, neuropsicólogos como Jordan Grafman defendem que a espiritualidade não é apenas um produto cultural, mas uma característica enraizada na mente humana, que desencadeia a liberação de endorfinas e dopaminas, substâncias ligadas ao bem-estar.

No Brasil, instituições como a USP e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) pesquisam como essa conexão auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas. Nos estudos, os dados obtidos indicam que a espiritualidade reduz índices de depressão e contribui no combate de pensamentos negativos e destrutivos, além de atuar em questões como rancor e ressentimento.

Além do ambiente acadêmico, atualmente a busca por conteúdos ligados à fé e à espiritualidade vem aumentando no Brasil, com títulos entre os mais vendidos de 2025, sem deixar de citar a própria Bíblia, que é o livro mais vendido de todos os tempos.

Para comentar o assunto, o profeta Fabio Nunes apresenta sua visão a respeito da intersecção entre as recentes evidências científicas e a sua experiência diária com publicações a respeito do poder da oração e de como este hábito pode auxiliar as pessoas em sua vivência espiritual.

Na sua visão, qual é o impacto da oração na vida cotidiana das pessoas, especialmente em momentos de dificuldade?

Fabio Nunes: "A oração é um refúgio". Quando a mente está cansada e o coração apertado, ela se torna um ponto de paz. No meu trabalho, vejo que a oração não muda apenas situações externas; ela transforma o interior. É uma força para continuar e uma direção para quem se sente perdido.

É possível estabelecer uma relação entre fé, oração e bem-estar mental?

Fabio Nunes: Sim, essa relação é clara. A oração acalma a mente e traz um senso de esperança necessário em dias de sobrecarga e ansiedade. Quando o poder da oração na vida diária é praticado, a fé deixa de ser algo distante e passa a ser uma fonte real de equilíbrio emocional e fortalecimento interior.

O que o motivou a incentivar o hábito da oração diária entre seus seguidores?

Fabio Nunes: Percebi uma carência profunda de paz e propósito. Comecei com mensagens simples e logo recebi testemunhos de pessoas que voltaram a ter esperança para enfrentar seus desafios. Hoje, com milhões de pessoas acompanhando esse trabalho, fica claro que a oração diária é um caminho de transformação real para muitos.

Algumas pesquisas apontam benefícios da espiritualidade para a saúde. Como você interpreta esses dados na prática?

Fabio Nunes: Na prática, isso é muito evidente. Antes mesmo dos estudos, já se percebia que quem cultiva a espiritualidade lida melhor com as crises. O poder da oração na vida diária traz clareza; ela não elimina os problemas do mundo, mas muda a forma como a pessoa reage a eles — e essa mudança de reação faz toda a diferença na saúde mental.

Como as redes sociais e o YouTube contribuem para aproximar as pessoas da fé?

Fabio Nunes: As redes sociais são pontes. Muitas pessoas acabam sendo alcançadas por uma mensagem no momento exato de uma dor. Eu vejo isso acontecer todos os dias: pessoas que chegam por um vídeo e começam a construir um hábito de fé e o poder da oração na vida diária. A internet, com propósito, conecta a pessoa ao que ela nem sabia que precisava.

Qual mensagem principal você gostaria que as pessoas levassem sobre a oração diária?

Fabio Nunes: Que a oração não deve ser apenas para momentos de desespero, mas parte da vida. Não é sobre religião específica, é sobre conexão e força. Quando a pessoa cria o hábito de orar todos os dias, a forma de pensar e de viver muda.

Se eu puder deixar um conselho, é: comece. Mesmo sem saber como, comece. Muitas vezes, o que você mais precisa é de um novo começo por dentro, reafirmando sua religião, fé e o poder da oração na vida diária.

Sobre Fabio Nunes

O profeta Fabio Nunes, evangelizador cristão, já alcançou mais de 6 milhões de pessoas por meio das redes sociais, incentivando o poder da oração e de como esse hábito aproxima as pessoas de Deus.

Em seu canal do YouTube, é possível encontrar orações diárias que podem contribuir para trazer conforto, paz e inspiração. Há orações pela família, saúde, ansiedade e diversos outros temas.

Para saber mais sobre o trabalho do profeta Fabio Nunes, basta acessar suas redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/fabionunes.perfiloficial/ YouTube: https://www.youtube.com/@FabioNunesOficial