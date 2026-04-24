Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileiros ampliam registro de marca nos EUA

Dados do USPTO indicam aumento do interesse brasileiro por proteção de marca no mercado americano. Especialistas apontam pesquisa prévia e enquadra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/04/2026 às 18h48
Brasileiros ampliam registro de marca nos EUA
OpenAI (ChatGPT)

Empresas brasileiras ampliaram a busca por registro de marca nos Estados Unidos em 2025, segundo dados do United States Patent and Trademark Office (USPTO). No ano, residentes no Brasil protocolaram 1.147 pedidos de registro de marca junto ao órgão americano, movimento associado à expansão de operações com presença digital e comércio internacional e à necessidade de reduzir riscos de conflito de marca no mercado dos EUA.

O movimento ocorre em paralelo ao avanço da presença brasileira no comércio exterior. Em 2025, o Brasil encerrou o ano com 29.818 empresas exportadoras, o maior número da série histórica, segundo relatório anual divulgado pelo MDIC.

Nos Estados Unidos, o registro de marca segue etapas formais e pode incluir exigências durante o exame. O USPTO descreve o processo de registro e pontos críticos do procedimento, que vão desde o depósito até a análise técnica do pedido.

Entre os pontos de atenção estão a pesquisa prévia de disponibilidade e o enquadramento adequado de produtos e serviços, fatores que podem influenciar retrabalho e exigências ao longo da tramitação. Por isso, negócios que atuam no mercado americano costumam buscar orientação de advogados de propriedade intelectual, especialmente para definir estratégias e evitar inconsistências no pedido.

A Miami Patents, iniciativa do Alcoba Law Group, P.A., sediado em Doral (Miami), atua com suporte jurídico em marcas e patentes para clientes internacionais, incluindo brasileiros. Embora seja uma operação sediada nos Estados Unidos, a empresa conta com atendimento e suporte com equipe em português, voltado a clientes que preferem conduzir o processo no idioma.

Para saber mais sobre a atuação da banca, a página Miami Patents – Registro de Marca nos EUA reúne informações sobre suporte jurídico em trademarks, incluindo etapas de preparação do pedido e pontos de atenção que costumam impactar exigências ao longo do exame.

O próprio USPTO mantém orientações sobre como responder a Office Actions, etapa que pode ser determinante para a continuidade do pedido. Outro aspecto considerado no planejamento é o tempo de processamento, que pode variar conforme o tipo de pedido e o volume de análises em curso.

Além do tema de marcas, empresas brasileiras que levam inovação ao mercado americano também costumam avaliar registro de patente para proteger soluções e tecnologias. Nesses casos, a Miami Patents — Escritório de Patentes nos Estados Unidos — costuma apoiar a organização de documentação e a definição de escopo do pedido, conforme as regras aplicáveis.

"Antes de protocolar o pedido, a pesquisa de anterioridade e o enquadramento correto de produtos e serviços são os pontos que mais reduzem retrabalho. Quando isso é ignorado, aumenta a chance de exigências ao longo do exame", afirma Henrique Valerio, advogado registrado no Brasil.

Como parte das iniciativas de conteúdo educativo, a Miami Patents publica materiais informativos no blog e também divulga publicações relacionadas ao tema. O livro Protect or Perish, de Ruben Alcoba, aprofunda estratégias de proteção para quem opera nos EUA, com foco em decisões que costumam gerar retrabalho: escolha de classe e descrição no registro de marca, gestão de riscos de conflito e organização de documentação em processos de proteção. O conteúdo é direcionado a inventores, startups e empresas que buscam previsibilidade jurídica ao entrar no mercado americano.

Mais informações: Miami Patents – Advogados de Patentes e Marcas Registradas em Miami | [email protected] | +1 (305) 362-8118

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de imagens/Criada por IA/OpenIA
Tecnologia Há 2 dias

Pix por palma da mão amplia uso de biometria no Brasil

Tecnologia baseada em biometria vascular aumenta segurança e amplia a inclusão financeira no varejo

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 2 dias

Levantamento indica sobrecarga na gestão de infraestrutura

Levantamento com mais de 300 gestores de Facilities revela que a gestão de infraestrutura ainda opera sob alta pressão e com pouca visibilidade nas...

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 2 dias

IA avança no FM, mas dados ainda não viram decisão

O uso de inteligência artificial na gestão de infraestrutura cresce, mas ainda é limitado pela baixa maturidade operacional e pelo uso ineficiente ...

 Omron Healthcare Brasil
Tecnologia Há 2 dias

Prevenção da hipertensão ganha destaque em 26 de abril

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril, reforça a importância do diagnóstico precoce, do monitoramento domicil...
Tecnologia Há 3 dias

Varejo aposta em IA para prever e evitar perdas

Uso de dados e modelos preditivos conecta estoque, preço e logística, aumentando eficiência e protegendo margens

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias