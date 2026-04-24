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Alunos da USP protestam por melhores condições de moradia e refeições

Estudantes e funcionários da universidade estão em greve

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/04/2026 às 00h12

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) fizeram nesta quinta-feira (23) um protesto por melhores políticas de permanência dos estudantes, como alimentação e moradia e aumento das bolsas estudantis.

A manifestação foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) e passou pelas ruas próximas ao campus Butantã.

Os alunos estão em greve desde o dia 15 contra cortes no programa de bolsas, falta de vagas de moradia estudantil e no fornecimento de água. Mais de 120 cursos em pelo menos cinco dos dez campi aderiram à greve.

Funcionários da universidade também estão paralisados contra perdas salariais, políticas de terceirização e precarização do atendimento nos restaurantes universitários e más condições sanitárias.

"A universidade fala que não tem dinheiro e essa foi inclusive o mesmo motivo de os funcionários entrarem em greve. Há dinheiro para diversos itens discutíveis e precisamos de investimento para permanência estudantil”, disse Júlia Urioste, coordenadora-geral do DCE Livre da USP e estudante de Artes Cênicas.

Os estudantes pedem a criação de uma mesa de negociações com a reitoria.

Há previsão de nova mobilização nesta sexta-feira (24) pela manhã, dentro do campus Butantã, com protestos junto à reitoria.

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