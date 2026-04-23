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IA executa tarefas e reposiciona papéis em tecnologia

A automação de tarefas repetitivas desloca o foco para especificação, governança e revisão, reposicionando papéis técnicos e exigindo novos controles.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/04/2026 às 19h37
IA executa tarefas e reposiciona papéis em tecnologia
Rogério Lopes

A adoção de inteligência artificial (IA) em rotinas de desenvolvimento e automação tem alterado a dinâmica de trabalho em equipes de tecnologia. Em vez de concentrar esforço na execução manual de tarefas, profissionais passam a atuar de forma mais orientada à orquestração: definir escopo, especificar requisitos, revisar entregas, validar resultados e garantir padrões de qualidade e controle.

O movimento ganhou tração com a popularização de abordagens descritas como "vibe coding", em que ferramentas baseadas em IA assumem parte do trabalho de implementação, enquanto o time humano atua na definição, no refinamento e na validação do que deve ser construído. Esse reposicionamento reorganiza papéis e rotinas: a etapa de execução tende a ganhar velocidade, mas a exigência por revisão, testes e governança aumenta na mesma proporção.

Entre os pontos citados por equipes que adotam IA na produção estão a necessidade de padronizar entregas, manter critérios claros de aceitação, reduzir retrabalho causado por inconsistências e preservar a rastreabilidade das decisões técnicas, principalmente quando o desenvolvimento é acelerado.

A mudança também aparece em tendências mais amplas do mundo do trabalho. No Future of Jobs Report 2025, o World Economic Forum aponta que, atualmente, 47% das tarefas são realizadas principalmente por humanos, 22% por tecnologia, incluindo máquinas e algoritmos, e 30% por uma combinação entre ambos. Até 2030, a expectativa dos empregadores é que essas proporções fiquem quase equilibradas entre trabalho humano, tecnologia e colaboração humano-máquina.

"A ideia é que a IA assuma atividades repetitivas e operacionais, enquanto o time passa a focar na gestão, no refinamento e na qualidade do que será entregue", afirma Afonso Amôr, cofundador e diretor de produtos da Join4.

Para o executivo, o ganho de velocidade não elimina a necessidade de método. "O papel do time muda: menos execução manual e mais orquestração da entrega. A IA acelera, mas a qualidade depende de processo de validação, revisão técnica e governança", diz Amôr.

A Join4, consultoria boutique que estrutura processos e aplica hiperautomação em operações complexas, revela ter incorporado essas práticas à sua rotina interna, com foco em acelerar entregas sem reduzir padrões técnicos. "Estamos usando esse recurso constantemente para aprimorar nossas entregas, ganhando velocidade e mantendo os mesmos critérios de qualidade, revisão e governança que já aplicamos nos projetos", diz Ronie Queiroz, head de inteligência artificial na empresa.

O avanço de ferramentas de IA na engenharia de software também tem impactado a forma como empresas organizam suas frentes de automação. Segundo a Join4, a mudança de ritmo na execução tende a aumentar a relevância de temas como arquitetura, testes, observabilidade, integração entre sistemas e governança, especialmente em iniciativas que precisam operar com previsibilidade em ambientes de grande volume.

A empresa entende que o uso de IA desloca o gargalo da simples construção para etapas anteriores e posteriores à implementação. Especificar bem, testar bem, validar bem e acompanhar o resultado passam a ser fatores centrais para transformar velocidade em valor real para o negócio.

Na avaliação da Join4, o próximo passo é aplicar essa mesma lógica de aceleração com controle nas soluções destinadas às operações dos clientes, em frentes como portais de atendimento, agentes de IA, automação de leitura de documentos e fluxos orquestrados. Esses temas têm ganhado espaço nas agendas de eficiência operacional, principalmente em empresas que buscam escalar automações sem abrir mão da governança, rastreabilidade e validação de resultado.

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