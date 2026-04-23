Administradora investe em educação para o consumo

A saúde suplementar brasileira passa por um processo de transformação impulsionado pelo crescimento do número de beneficiários e pela maior complexidade regulatória. Nesse contexto, administradoras de planos de saúde têm ampliado sua atuação para além da gestão contratual, incorporando iniciativas voltadas à educação do mercado.

Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que o Brasil conta com mais de 50 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares e cerca de 30 milhões em planos exclusivamente odontológicos, reforçando a relevância do sistema privado de saúde no país. As informações constam em divulgações oficiais da agência. A expansão do setor ocorre em um ambiente institucional caracterizado pela atuação interdependente de diferentes agentes, como operadoras, administradoras, corretoras e entidades de classe. No contexto do setor, a falta de clareza sobre as atribuições de cada um desses atores tem sido associada a conflitos operacionais e ao aumento de demandas.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as administradoras de benefícios atuam na proposição e gestão de contratos coletivos, além de intermediar a relação entre operadoras e pessoas jurídicas contratantes. Já a garantia de atendimento e da rede assistencial é de responsabilidade das operadoras de planos de saúde. Nos últimos anos, observa-se uma mudança de posicionamento por parte dessas administradoras, que passaram a investir em estratégias de comunicação com caráter educativo. A iniciativa busca ampliar a compreensão sobre o funcionamento do modelo de saúde suplementar e reduzir ruídos na relação entre os diferentes agentes.

O movimento encontra paralelo em outros setores altamente regulados. No Judiciário brasileiro, iniciativas têm incentivado o uso de linguagem simples e acessível, com o objetivo de ampliar a compreensão da população sobre decisões e procedimentos. O tema é objeto de ações e diretrizes no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.

Segundo Pedro Cordeiro, gerente de marketing da EasyPlan, a ampliação desse tipo de abordagem responde a uma necessidade estrutural do setor. "O crescimento do sistema exige maior clareza nas informações. A desinformação pode gerar interpretações equivocadas e, consequentemente, conflitos. A compreensão adequada das funções de cada agente tende a contribuir para um funcionamento mais eficiente", afirma.

Entre as estratégias adotadas, destaca-se o desenvolvimento de conteúdos educativos que traduzem conceitos técnicos em linguagem acessível. Algumas iniciativas utilizam analogias com setores do cotidiano, como restaurantes, serviços automotivos e atendimento ao consumidor, para ilustrar de forma prática a divisão de responsabilidades no sistema e facilitar a compreensão por parte do público leigo.

"A utilização de exemplos práticos pode facilitar o entendimento de estruturas complexas, contribuindo para reduzir dúvidas recorrentes", complementa.

O tema também se relaciona à judicialização da saúde, fenômeno recorrente no país e frequentemente associado a diferentes tipos de conflitos e discussões envolvendo o setor.

Nesse contexto, a adoção de estratégias educativas tende a favorecer o alinhamento entre os agentes envolvidos, contribuindo para a redução de conflitos relacionados a falhas de comunicação.

Observa-se que o aumento do acesso à informação por parte dos beneficiários, aliado à evolução das exigências regulatórias, tem impulsionado a adoção de práticas de comunicação mais estruturadas no setor.

Nesse contexto, a educação do mercado passa a integrar as iniciativas adotadas por administradoras de benefícios, com foco na ampliação da disseminação de informações em um ambiente regulado e em constante transformação.