Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Administradora investe em educação para o consumo

Movimento acompanha tendência de simplificação da comunicação em setores regulados e busca reduzir conflitos na saúde suplementar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/04/2026 às 18h37
Administradora investe em educação para o consumo
IA Freepik/Easyplan

A saúde suplementar brasileira passa por um processo de transformação impulsionado pelo crescimento do número de beneficiários e pela maior complexidade regulatória. Nesse contexto, administradoras de planos de saúde têm ampliado sua atuação para além da gestão contratual, incorporando iniciativas voltadas à educação do mercado.

Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que o Brasil conta com mais de 50 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares e cerca de 30 milhões em planos exclusivamente odontológicos, reforçando a relevância do sistema privado de saúde no país. As informações constam em divulgações oficiais da agência. A expansão do setor ocorre em um ambiente institucional caracterizado pela atuação interdependente de diferentes agentes, como operadoras, administradoras, corretoras e entidades de classe. No contexto do setor, a falta de clareza sobre as atribuições de cada um desses atores tem sido associada a conflitos operacionais e ao aumento de demandas.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as administradoras de benefícios atuam na proposição e gestão de contratos coletivos, além de intermediar a relação entre operadoras e pessoas jurídicas contratantes. Já a garantia de atendimento e da rede assistencial é de responsabilidade das operadoras de planos de saúde. Nos últimos anos, observa-se uma mudança de posicionamento por parte dessas administradoras, que passaram a investir em estratégias de comunicação com caráter educativo. A iniciativa busca ampliar a compreensão sobre o funcionamento do modelo de saúde suplementar e reduzir ruídos na relação entre os diferentes agentes.

O movimento encontra paralelo em outros setores altamente regulados. No Judiciário brasileiro, iniciativas têm incentivado o uso de linguagem simples e acessível, com o objetivo de ampliar a compreensão da população sobre decisões e procedimentos. O tema é objeto de ações e diretrizes no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.

Segundo Pedro Cordeiro, gerente de marketing da EasyPlan, a ampliação desse tipo de abordagem responde a uma necessidade estrutural do setor. "O crescimento do sistema exige maior clareza nas informações. A desinformação pode gerar interpretações equivocadas e, consequentemente, conflitos. A compreensão adequada das funções de cada agente tende a contribuir para um funcionamento mais eficiente", afirma.

Entre as estratégias adotadas, destaca-se o desenvolvimento de conteúdos educativos que traduzem conceitos técnicos em linguagem acessível. Algumas iniciativas utilizam analogias com setores do cotidiano, como restaurantes, serviços automotivos e atendimento ao consumidor, para ilustrar de forma prática a divisão de responsabilidades no sistema e facilitar a compreensão por parte do público leigo.

"A utilização de exemplos práticos pode facilitar o entendimento de estruturas complexas, contribuindo para reduzir dúvidas recorrentes", complementa.

O tema também se relaciona à judicialização da saúde, fenômeno recorrente no país e frequentemente associado a diferentes tipos de conflitos e discussões envolvendo o setor.

Nesse contexto, a adoção de estratégias educativas tende a favorecer o alinhamento entre os agentes envolvidos, contribuindo para a redução de conflitos relacionados a falhas de comunicação.

Observa-se que o aumento do acesso à informação por parte dos beneficiários, aliado à evolução das exigências regulatórias, tem impulsionado a adoção de práticas de comunicação mais estruturadas no setor.

Nesse contexto, a educação do mercado passa a integrar as iniciativas adotadas por administradoras de benefícios, com foco na ampliação da disseminação de informações em um ambiente regulado e em constante transformação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei
Tecnologia Há 16 minutos

HUAWEI WATCH GT Runner 2 chega ao Brasil em ação única

Smartwatch voltado para corredores chega ao país com oferta exclusiva no dia 24 de abril, com quase 50% de desconto sobre o preço sugerido

 Legal Lab
Tecnologia Há 2 horas

Legal Lab lança nova marca e reforça estratégia no mercado

Consultoria jurídica adota reposicionamento em um cenário de aumento da demanda por atuação preventiva e integrada nas empresas

 Ozora Soluções/Bruno dos Santos Bueno
Tecnologia Há 3 horas

Ciclo pós-garantia de inversores solares exige manutenção

Equipamentos instalados entre 2018 e 2022 entram em nova fase de desgaste e ampliam a demanda por reparo especializado, essencial para garantir a c...

 Divulgação/Vime Digital
Tecnologia Há 4 horas

Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas

Com a fragmentação de sistemas gerando perda de dados e ineficiência, organizações passam a usar a web como ambiente central de operação, integrand...

 Imagem de Freepik/wayhomestudio
Tecnologia Há 5 horas

SIBS premia MakeValue por inovação em conectividade bancária

Reconhecimento reforça posicionamento internacional da empresa e consolida soluções de integração SAP em cenário digital dinâmico

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
25° Sensação
1.98 km/h Vento
70% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

HUAWEI WATCH GT Runner 2 chega ao Brasil em ação única
Senado Federal Há 26 minutos

Projeto aperfeiçoa decisão de investimento na previdência complementar
Agricultura Há 54 minutos

Governo do Estado entrega 43 equipamentos agrícolas em evento realizado em Chapecó
Educação Há 1 hora

Concurso Nutrindo a Educação, que elege as melhores receitas de merendeiras da Rede Estadual, recebe inscrições até 30 de abril
Economia Há 1 hora

Brasil pode perder R$ 47 bi ao priorizar petróleo na Foz do Amazonas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 +1,19%
Euro
R$ 5,87 +0,94%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 414,610,80 -0,93%
Ibovespa
191,378,44 pts -0.78%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias