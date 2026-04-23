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Concurso Nutrindo a Educação, que elege as melhores receitas de merendeiras da Rede Estadual, recebe inscrições até 30 de abril

As inscrições para a nova edição do concurso Nutrindo a Educação, promovido pelo Governo do Rio Grande do Sul, entram na reta final e se encerram e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/04/2026 às 17h16
Concurso Nutrindo a Educação, que elege as melhores receitas de merendeiras da Rede Estadual, recebe inscrições até 30 de abril
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As inscrições para a nova edição do concurso Nutrindo a Educação, promovido pelo Governo do Rio Grande do Sul, entram na reta final e se encerram em 30 de abril. A iniciativa da Secretaria da Educação (Seduc) busca valorizar o trabalho das merendeiras da Rede Estadual e incentivar práticas de alimentação saudável nas escolas. As inscrições estão abertas desde o início de abril e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário on-line. A participação é voltada a merendeiras e merendeiros que atuam na alimentação escolar, incluindo servidores efetivos, contratados e profissionais terceirizados autorizados.

A proposta central da iniciativa é promover a criatividade na elaboração de receitas, estimular o uso de ingredientes da agricultura familiar e reforçar as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Cada participante pode inscrever uma receita salgada original, adequada à realidade das escolas.

Após o encerramento das inscrições, o concurso será dividido em etapas que incluem validação das receitas, fases regionais e uma final estadual. As receitas serão avaliadas com base em critérios como sabor, criatividade, apresentação, viabilidade de produção e uso consciente dos alimentos.

Final estadual

A etapa final está prevista para ocorrer em novembro, em Porto Alegre, reunindo as melhores receitas selecionadas nas Coordenadorias Regionais de Educação. Os finalistas deverão preparar novamente os pratos para avaliação de uma banca julgadora. Além de certificados de participação, os melhores colocados nas etapas regionais e estadual receberão troféus e uma premiação, que será divulgada em breve. Todas as receitas selecionadas farão parte de um e-book organizado pela Seduc, reunindo boas práticas da alimentação escolar. As receitas também poderão ser incorporadas ao cardápio da Rede Estadual.

Com o prazo se aproximando do fim, a Seduc reforça o convite para que profissionais da alimentação escolar participem do concurso e contribuam com receitas que valorizem a cultura alimentar, a sustentabilidade e a qualidade nutricional nas escolas públicas do Estado.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

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