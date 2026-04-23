Legal Lab lança nova marca e reforça estratégia no mercado

A Legal Lab, consultoria jurídica com sede em Formiga (MG) e atuação em todo o país, anunciou neste mês o lançamento de sua nova marca, movimento que marca uma nova fase de posicionamento estratégico da empresa no mercado jurídico. A iniciativa ocorre em um contexto de transformação no setor, em que empresas passam a demandar estruturas jurídicas mais próximas da operação e menos centradas em atuações pontuais.

Nesse cenário, modelos preventivos e integrados ganham espaço como alternativa à lógica tradicional, predominantemente reativa.

A Legal Lab teve origem em 2018, dentro do Grupo Certifica&CO, onde atuava como departamento jurídico interno, acompanhando decisões estratégicas e a organização das operações. Em 2023, a estrutura foi formalizada como consultoria independente, ampliando sua atuação para outras empresas e setores.

De acordo com a fundadora, Marcela Oliveira, o lançamento da nova marca acompanha a evolução da própria atuação da empresa. "O reposicionamento reflete um momento de amadurecimento da operação e a consolidação de um modelo jurídico mais próximo do negócio, que participa das decisões e não apenas dos momentos de crise", afirma.

A expansão da consultoria está relacionada ao crescimento de empresas que passam a lidar com maior complexidade operacional, sem necessariamente contar com uma estrutura jurídica interna consolidada.

Segundo dados da própria organização, mais de 1.000 empresas já foram atendidas, em mais de 20 setores.

Nesse contexto, a atuação jurídica tende a se integrar de forma mais direta às áreas estratégicas das empresas, acompanhando processos, decisões e relações comerciais de maneira contínua.

Na área contratual, Carolina Borges, sócia responsável pela frente, aponta que a estruturação adequada das relações comerciais impacta diretamente o crescimento. "Empresas que expandem com acordos frágeis tendem a enfrentar riscos futuros. A construção de contratos bem estruturados contribui para a previsibilidade e organização das operações", explica.

Já Gabriela Arantes, que atua na estruturação de operações jurídicas de maior escala, destaca o papel dos processos na sustentação do crescimento. "À medida que a empresa cresce, o volume de demandas aumenta. A organização jurídica precisa acompanhar esse movimento com estrutura e padronização", avalia.

Na área de propriedade intelectual, Paula Júlio ressalta a importância da proteção de ativos intangíveis no contexto empresarial. "Marcas e outros ativos intelectuais fazem parte da base de valor das empresas e precisam ser protegidos de forma estratégica", diz.

Atualmente, a Legal Lab atua em frentes como direito societário, contratos, operações de M&A, trabalhista, governança corporativa, propriedade intelectual, certificação digital, proteção de dados e compliance, com foco na organização jurídica contínua das empresas.

O lançamento da nova marca integra a estratégia de consolidação da consultoria no mercado, acompanhando o movimento de empresas que buscam maior previsibilidade e segurança jurídica em suas operações.