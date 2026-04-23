Quinto volume encerra saga A Contrapartida em box completo

O lançamento do quinto volume da saga A Contrapartida, escrita por Uranio Bonoldi e publicada pela Editora EV, ocorreu em março e foi acompanhado pela publicação do box com os cinco volumes da série, marcando o encerramento da trajetória de Octávio Albuquerque Jr. e da indígena Iaúna, personagens principais da história.

A obra se insere no suspense ao articular conflitos humanos e reflexão filosófica, explorando escolhas, ética, poder e responsabilidade individual em uma narrativa ancorada na filosofia estoica, agora apresentada ao público em box com a edição completa com cinco livros, reunindo seus principais arcos narrativos.

O autor explica que a ideia de reunir toda a saga em um único box, junto com o lançamento do quinto livro, surgiu com o objetivo de dar forma final a algo que foi construído ao longo do tempo: transformar uma sequência de livros em uma obra completa, tangível e fechar um ciclo.

"Nada como um box para materializar essa intenção de fechamento e consolidar um legado. Entendo que muitos leitores preferem consumir uma obra por completo. O box também visa atender a esse leitor, ampliando seu alcance e entregando essa novidade", destaca Bonoldi.

Para o escritor, o lançamento do quinto volume da série e o box em conjunto criam um momento de visibilidade significativo, pois trazem a perspectiva de algo novo. Segundo ele, a intenção foi aproveitar esse "pico de atenção" para relançar a série completa, como uma oportunidade de comunicação com o público leitor.

"A edição completa amplia a experiência do leitor em relação à leitura dos volumes separadamente de diversas formas. As pistas plantadas nos primeiros volumes, por exemplo, acabam por florescer de forma muito mais viva e clara nos demais volumes, inclusive no último volume, recém-lançado", comenta o autor da obra.

A sequência completa permite que acontecimentos descritos que ficaram sem respostas tornem-se mais visíveis e gratificantes, pois a jornada é consumida sem grandes hiatos temporais, nos moldes do que acontece em séries no streaming.

"Os detalhes ficam mais valorizados quando um suspense é maratonado, reunido num box. Outro ponto a destacar é o fortalecimento da percepção do macro-arco da obra, de todo seu significado. O box gera o sentimento de ter em mãos uma coleção exclusiva e funciona como um marco de curadoria", afirma o escritor.

Desenvolvimento dos arcos narrativos

O processo de desenvolvimento dos cinco livros pode ser resumido em três arcos narrativos fundamentais. Primeiro, o arco do protagonista, trazendo quem ele é no livro 1, quem ele precisa se tornar no livro 5 e quais "versões intermediárias" surgem nos livros 2, 3 e 4, em que cada livro deve representar uma etapa dessa transformação.

"Paralelamente, deve ser desenvolvido o arco do conflito central da trama. Por exemplo, o livro 1 apresenta a grande ameaça, o livro 2 amplia a ameaça, o livro 3 mostra algo novo ou a compreensão real do inimigo, o livro 4, uma frustração, mas também uma conquista e, o livro 5, o confronto definitivo e possivelmente uma libertação", explicita Bonoldi.

Suspense estoico

Bonoldi enfatiza que o suspense estoico permite explorar reflexões mais profundas sobre comportamento humano e não depende tanto de reviravoltas externas, mas da tensão interna dos personagens, diante do inevitável.

"Ele cria interesse não pelo que vai acontecer, mas por como alguém vai agir sabendo o que pode acontecer ou o que já aconteceu — e quase sempre sem poder evitar".

Segundo o autor, isso aproxima a narrativa da experiência, porque na vida raramente há controle total ou clareza dos acontecimentos que estão por vir. "O suspense estoico reflete isso. Por exemplo, decisões com informação incompleta, consequências imprevisíveis, necessidade de agir mesmo na dúvida. Isso torna a narrativa um espelho mais fiel do comportamento humano".

Para o escritor da saga, o suspense estoico aprofunda a narrativa porque troca a pergunta "o que vai acontecer?" por uma com mais densidade, como "quem ou o que essa pessoa escolhe ser ou fazer, respectivamente, quando não controla o que acontece?". É nessa zona, entre limite, consciência e escolha, que surgem as reflexões mais ricas e profundas sobre o ser humano, defende o autor.

A Contrapartida busca diferenciar-se de outras narrativas do mesmo gênero por se tratar de uma obra de suspense brasileira. A saga aborda elementos de luz e sombra do homem, que acabam refletindo no ambiente, envolto em uma narrativa de suspense como motor principal.

"Essa ambiguidade está presente metaforicamente entre a maravilhosa floresta amazônica e o crime organizado, por meio dos garimpos e madeireiros ilegais, e subjugação dos povos indígenas. Tudo isso em contraponto com cidades como São Paulo e Brasília, grandes centros urbanos, mas com miséria e marginalização de pessoas", aponta o escritor da obra.

Apesar do fechamento da saga, Uranio Bonoldi já tem novos projetos literários. Ele deu início a um novo suspense que aborda aspectos políticos, em que poder, ética e risco pessoal estão sempre em conflito. A nova obra busca provocar reflexões como: "O exercício do poder pode ser legítimo, ou ele se dá apenas de forma violenta?".

"Neste novo suspense, o personagem principal é uma mulher que nasceu em meio hostil, mas sua inteligência, caráter forte e habilidade em negociar, persuadir e encantar a catapultaram para um alto poder velado", revela.

Para saber mais sobre o box completo da Série A Contrapartida, basta acessar: uraniobonoldi.com/a-contrapartida/

Estratégia e posicionamento editorial da obra: Eagle Mindstratt.