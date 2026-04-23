Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas

Segundo o Índice Transformação Digital Brasil 2023, elaborado pela PwC Brasil e noticiado pelo portal TI Inside, 69% das empresas nacionais projetam ganhos em eficiência operacional a partir da adoção de iniciativas de transformação digital, sobretudo por meio da automação de rotinas e da otimização de processos.

Já em relação à estrutura interna, 12% das organizações relataram a criação de áreas voltadas exclusivamente ao digital e à inovação ou a reorganização de equipes, com foco na contratação e valorização de profissionais especializados em infraestrutura, computação em nuvem e automação de processos.

Durante muito tempo, os sites corporativos cumpriam um papel essencialmente institucional, enquanto a operação das empresas ocorria em ferramentas separadas, como planilhas, sistemas locais, aplicativos de mensagens e softwares contratados de diferentes fornecedores. É o que observa Guilherme Warmling, especialista em desenvolvimento web e transformação digital da Vime Digital, empresa especializada no desenvolvimento de sites e softwares sob medida.

"Com o aumento do volume de dados e da velocidade das operações digitais, esse modelo passou a gerar retrabalho e perda de informações. A empresa vendia, atendia, controlava e analisava dados em plataformas completamente distintas", conta Warmling.

De acordo com ele, o movimento de transformar o site em uma plataforma operacional surgiu justamente para resolver essa fragmentação. A web passou a ser o único ambiente realmente acessível, integrável e independente de dispositivo, permitindo concentrar fluxos de trabalho em um ponto central. Hoje, o site deixa de ser uma vitrine e passa a ser a interface principal do negócio.

Na prática, os sites passaram a incorporar funcionalidades antes restritas a sistemas internos. Em sites desenvolvidos pela Vime Digital, é comum encontrar uma união de painéis operacionais voltados às equipes, ferramentas para acompanhamento de pedidos e serviços, geração automatizada de propostas e contratos, além de recursos para cadastro e qualificação de clientes.

Segundo Warmling, essas plataformas também integram soluções de comunicação centralizada com usuários, controle das etapas de produção ou atendimento e automação de rotinas administrativas. "A diferença é que essas funções não são genéricas: elas reproduzem exatamente o fluxo real da empresa, funcionando mais como uma interface operacional do que como uma página informativa", ressalta.

Centralização garante previsibilidade e continuidade

Para Leonardo Donadel, também especialista em desenvolvimento web e transformação digital da Vime Digital, o principal ganho obtido ao centralizar informações e operações em plataformas web sob medida é a previsibilidade operacional.

O profissional explica que, quando a informação está dispersa, a empresa depende de pessoas para lembrar processos. Já quando está centralizada, passa a depender do sistema. "Isso pode reduzir erros, melhorar a rastreabilidade e facilitar a tomada de decisão, porque os dados passam a refletir o funcionamento real do negócio", analisa.

Outro ponto destacado por Donadel é a continuidade operacional. Segundo ele, a operação deixa de depender de indivíduos específicos e passa a seguir um fluxo estruturado, o que permite crescimento sem aumento proporcional da complexidade.

Soluções sob medida acompanham o crescimento

O desenvolvimento de soluções personalizadas permite que o site se integre de forma orgânica aos processos internos e acompanhe a expansão da empresa. Diferentemente dos softwares genéricos, que exigem a adaptação da rotina corporativa ao modelo da ferramenta, as plataformas sob medida são estruturadas a partir das dinâmicas já existentes no negócio.

Esse formato, conforme revela Donadel, pode viabilizar a integração de áreas que antes operavam de maneira paralela, garantindo o compartilhamento de informações em um único ambiente. "Além disso, à medida que a empresa cresce e redefine suas estratégias, o sistema pode ser ajustado e ampliado sem a necessidade de substituir toda a operação digital, cenário recorrente quando se depende exclusivamente de soluções prontas", identifica.

Segundo o profissional, as primeiras áreas impactadas quando o site passa a operar como um sistema integrado são atendimento e comercial, por concentrarem grande volume de interações.

"Depois surgem ganhos significativos em operação e gestão, uma vez que tarefas repetitivas passam a ser automatizadas e monitoradas. Com o tempo, áreas administrativas e financeiras também podem ser beneficiadas, principalmente pela padronização de dados e redução de retrabalho", detalha o estrategista da Vime Digital.

IA e APIs devem liderar a próxima fase

Para os próximos anos, os especialistas da Vime Digital acreditam que a principal tendência será a integração da inteligência artificial (IA) ao fluxo operacional, não apenas para análise de dados, mas também para a execução de tarefas.

Outra evolução relevante, segundo eles, é a integração direta entre sistemas por meio de APIs, permitindo que diferentes ferramentas funcionem como partes de uma única plataforma.

Além disso, o uso de interfaces conversacionais, em que usuários e colaboradores interagem com o sistema de forma mais natural, sem necessidade de treinamento técnico, também deve crescer. De acordo com os profissionais, essas tecnologias tornam a web não apenas um canal de acesso, mas o ambiente onde o trabalho efetivamente acontece.

"Estamos entrando em uma fase em que a transformação digital deixa de ser presença online e passa a ser organização operacional. O desafio das empresas já não é apenas vender pela internet, mas estruturar digitalmente o funcionamento interno para sustentar o crescimento", conclui Warmling.

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