Everysk e Octante aceleram operações digitais de FIDCs

A Everysk, empresa de tecnologia especializada em automação inteligente, anuncia parceria com a Octante Capital, gestora de crédito estruturado no Brasil. A gestora passa a utilizar a plataforma da Everysk para automatizar o ciclo operacional de seus Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

De acordo com matéria publicada pelo Neofeed, o mercado projeta a chegada de FIDCs a cerca de R$ 1 trilhão em três anos. Frente a esse cenário, a complexidade operacional aumenta e pressiona modelos baseados em validações manuais. Joel Machado, general manager da Everysk Brasil, afirma que a implementação da automação em uma gestora com esse perfil demonstra a capacidade da companhia de operar estruturas complexas do mercado de capitais brasileiro.

O avanço regulatório, com a Resolução CVM 175 e as diretrizes da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), amplia as exigências de governança, controle e rastreabilidade. Nesse contexto, a eficiência operacional passa a ser um requisito. Essa parceria utiliza fluxos automatizados e configuráveis para reduzir falhas e padronizar processos.

Com a plataforma, a Octante passa a operar workflows automatizados em todas as etapas dos fundos. A solução utiliza inteligência artificial (IA) e automação robótica de processos (RPA) para verificação de lastro, análise de elegibilidade, gestão de recebíveis, cálculo de provisões, geração de arquivos regulatórios e reconciliação com os administradores.

Diferentemente de abordagens focadas apenas no monitoramento de risco, a Everysk atua diretamente na execução operacional, garantindo que as regras dos regulamentos sejam aplicadas, um fator crítico para uma gestora como a Octante, que já estruturou mais de R$ 7 bilhões em operações e é reconhecida por ter idealizado o primeiro CRA público do mercado, segundo o site Terra Magna.

Diney Vargas, CEO da Octante Capital, informa que as FIDCs com créditos pulverizados e originadores externos exigem um controle rigoroso do lastro para garantir a aplicação precisa dos regulamentos. Neste sentido, a Everysk se mostrou uma solução aderente às necessidades operacionais da companhia, permitindo que a sua equipe foque na análise de crédito e geração de valor para os cotistas.