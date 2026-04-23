Hablla percorre Brasil e Uruguai com evento de WhatsApp e IA

A Hablla, startup brasileira de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado e certificada pela Meta como Business Solution Provider (BSP) tier Select, anuncia o Conversational Growth Experience 2026, série de eventos focada em operação prática de WhatsApp Business e IA para geração de resultados comerciais.

A iniciativa, realizada com apoio oficial da Meta, percorre nove cidades em seis estados brasileiros e no Uruguai entre maio e junho de 2026. Os eventos acontecem em São Paulo (Cubo Itaú), São José do Rio Preto, Campinas, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Montevidéu.

"Este é um evento inédito sobre IA. Vamos mostrar como é a operação conversacional que escala, com métricas reais e arquitetura que funciona", afirma Marcus Barboza, CRO da Hablla e criador da metodologia MCI (Marketing Conversacional Integrado).

O Conversational Growth Experience não é uma série de palestras teóricas. A programação inclui análises aprofundadas de como as empresas podem escalar com o WhatsApp, apresentação de arquitetura operacional validada pela Meta e métricas aplicáveis para medir o resultado real da IA conversacional.

Cada edição oferece:

Arquitetura operacional de parceiro BSP Select da Meta;

Explicação sobre agentes autônomos para operações comerciais;

Métricas aplicáveis: Conversation Score, SLA em tempo real, distribuição inteligente;

Q&A aberto com founders da Hablla.

Os eventos são voltados para gestores de marketing, vendas, customer success e founders de empresas que operam comercialmente via WhatsApp e buscam escalar sem aumentar proporcionalmente a equipe.

"WhatsApp virou o principal canal comercial do Brasil. Mas a maioria das empresas opera nele de forma amadora, sem estrutura, sem governança, sem previsibilidade. O resultado é oportunidade perdida disfarçada de ‘atendimento humanizado’", pontua Rodrigo Xavier, CEO e cofundador da Hablla.

Sobre a Hablla

A Hablla é uma startup de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado, que unifica marketing, vendas e atendimento. Certificada pela Meta como BSP Select (tier mais alto do programa de parceiros WhatsApp), processa mais de 30 milhões de conversas mensais e atende clientes dos mais diversos segmentos.

A empresa está lançando uma nova tecnologia para construção de fluxo de automação com IA baseado em Vibe Code e o lançamento do playbook conversacional.

"Iniciamos com uma plataforma 100% Code, em que atendemos o Consórcio Magalu para atendimento pelo WhatsApp. Depois evoluímos para Low Code e, atualmente, usamos o No Code para construção de fluxos conversacionais, automação e CRM integrado. Nossa nova versão terá o Vibe Code, que possibilita a profissionais sem conhecimento em programação criar fluxos complexos, usando toda a tecnologia de compliance, segurança e escalabilidade da Hablla", diz o CRO Marcus Barboza da Hablla.

Sobre a parceria com Meta

Como Business Solution Provider (BSP) tier Select, a Hablla integra o programa de parceiros de elite da Meta, categoria restrita a empresas com excelência operacional e acesso prioritário a recursos da plataforma WhatsApp Business. O apoio oficial da Meta ao Conversational Growth Experience reforça o alinhamento estratégico entre as empresas na disseminação de boas práticas para uso comercial do WhatsApp.

Sobre o Conversation Growth Experience by Hablla & Meta

"O WhatsApp deixou de ser apenas um canal de atendimento para se tornar infraestrutura central de crescimento das empresas. Com as novas atualizações da Meta, estamos entrando em uma nova fase: mais controle, mais dados e mais capacidade de escalar receita por meio de conversas", compartilha Álvaro Magri, CTO da Hablla e cofundador da empresa.

O Conversation Growth Experience é um evento direcionado para líderes que querem entender, de forma prática e estratégica, como transformar o WhatsApp no principal ativo de aquisição, conversão e retenção.

A programação prevê análises das mudanças mais recentes da Meta — incluindo Username, Direct Send API, ligações via WhatsApp e o modelo de Coexistência (Coexist) — e como essas evoluções impactam diretamente a arquitetura de crescimento das empresas.

Além de conectar essas inovações com as principais alavancas de geração de demanda e mensuração:

Click to WhatsApp Ads (CTWA) como motor de aquisição previsível;

como motor de aquisição previsível; Conversions API (CAPI) como base para rastreamento avançado e otimização de campanhas.

Todo o conteúdo é estruturado dentro do conceito de Marketing Conversacional Integrado (MCI), que propõe eliminar silos entre marketing, vendas e atendimento, criando uma jornada contínua, orientada por dados e performance.

Entre os temas abordados estão:

As principais mudanças da Meta e seus impactos diretos no crescimento via WhatsApp;

Como utilizar Username para reduzir fricção e aumentar volume de entrada;

para reduzir fricção e aumentar volume de entrada; O potencial da Direct Send API para comunicação ativa em escala;

para comunicação ativa em escala; Ligações via WhatsApp como novo canal de conversão e aceleração de receita;

como novo canal de conversão e aceleração de receita; O modelo de Coexist para evolução da arquitetura sem lock-in tecnológico;

para evolução da arquitetura sem lock-in tecnológico; Como escalar aquisição com CTWA (Click to WhatsApp Ads) de forma previsível;

de forma previsível; Como implementar CAPI para mensuração completa e otimização de ROI;

para mensuração completa e otimização de ROI; Casos reais de empresas que estruturaram crescimento com operações conversacionais;

Demonstração do Tracker da Hablla para visão end-to-end da jornada;

para visão end-to-end da jornada; Apresentação da nova versão da Hablla, com foco em automação, inteligência e performance.

"Este não é um evento sobre ferramentas isoladas, é sobre como construir uma máquina de crescimento integrada, em que mídia, dados e conversa trabalham de forma orquestrada", conclui Marcus.

Programação

Maio:

13/05 — Campinas (Shopping Iguatemi)

19/05 — Belo Horizonte (Casa da Palestra)

26/05 — São Paulo (Cubo Itaú)

28/05 — São José do Rio Preto (Hilton Garden Inn)

Junho:

03/06 — Recife (Porto Digital)

09/06 — Curitiba (Vale do Pinhão/Hotmilk)

10/06 — Florianópolis (Sebrae SC)

11/06 — Porto Alegre (Instituto Caldeira)

23/06 — Montevidéu (Cubo Itaú Uruguai)

As inscrições são limitadas pela capacidade de cada espaço. Informações sobre horários e inscrições serão divulgadas nas redes sociais da Hablla.