ABCD anuncia Assessment Labs como sua nova parceira

A Assessment Labs, especializada na transformação de linguagem falada em dados capazes de apontar para tomadas de decisão de risco mais precisas, é a nova parceira comercial da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), entidade que representa as fintechs de crédito.

Por meio do acordo, as filiadas da ABCD passam a contar com condições especiais para contratar a solução da companhia que, segundo a CEO e fundadora da Assessment Labs, Thays Cristina da Nóbrega Cunha, permite que as empresas de crédito digital aumentem a precisão dos modelos de risco e reduzam a inadimplência sem restringir a concessão de crédito a bons pagadores. Ao mesmo tempo, a solução ajuda a expandir as ofertas para públicos com acesso reduzido a recursos financeiros e possibilita a tomada de decisão mais rápida e de maior profundidade analítica.

"A Assessment Labs atua como uma camada complementar de inteligência para tomada de decisão em crédito. Nossa tecnologia analisa a linguagem em arquivos de voz para identificar traços de personalidade e sinais ocultos de risco comportamental, variáveis que permanecem fora do alcance dos modelos tradicionais de risco", afirma Thays.

"Na prática, transformamos comunicação humana em dados estruturados e acionáveis, adicionando uma nova camada de inteligência à análise de crédito, especialmente relevante em contextos de alta incerteza ou baixa disponibilidade de dados", completa a executiva, que destaca que a tecnologia da Assessment Labs foi desenhada de maneira a ser escalável, com integração simples via APIs e canais como WhatsApp, permitindo rápida adoção e implementação por fintechs de todos os portes.

Sobre a parceria com a ABCD, a CEO pontua que se trata de uma iniciativa estratégica. "A associação reúne os principais players responsáveis pela transformação do crédito no Brasil, com foco em inovação, inclusão financeira e eficiência sistêmica. Estar próximos desse ecossistema nos permite contribuir diretamente para a evolução dos modelos de análise de risco no país, especialmente em um momento em que soluções tradicionais já não são suficientes para avaliar perfis emergentes. Além disso, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de um mercado de crédito mais justo, acessível e tecnicamente robusto", ressalta Thays.

Claudia Amira, diretora-executiva da entidade, enfatiza que o acordo com a Assessment Labs ocorre em momento oportuno, em que o país apresenta aumento nos índices de inadimplência. "Mais do que nunca é importante contar com ferramentas que possam apoiar as fintechs em concessões mais inteligentes e precisas e que, ao mesmo tempo, não reduzam o acesso ao crédito", finaliza Claudia.