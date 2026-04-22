37º Encontro AESabesp/Fenasan abre inscrições de trabalhos

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) anuncia a abertura do período de submissão de trabalhos para o 37º Encontro Técnico AESabesp, que ocorrerá simultaneamente à Fenasan 2026. O encontro reunirá profissionais, pesquisadores e estudantes em torno das principais tendências e soluções do setor.

Os interessados podem submeter seus artigos para integrar a vitrine tecnológica que contribui para o avanço do saneamento ambiental no Brasil. A chamada fica aberta até o dia 6 de junho no site oficial da Fenasan.

Para manter o rigor técnico e a organização que marcam a história da entidade, a Comissão Organizadora definiu regras atualizadas para a participação em 2026. A submissão será realizada exclusivamente de forma online, e os trabalhos não precisam ser inéditos — sendo permitidos artigos, monografias ou conteúdos já apresentados em outros fóruns, desde que adequados às normas vigentes.

A edição comemorativa de 40 anos também reforça o incentivo à nova geração com o Prêmio Jovem Profissional. Para concorrer, o autor deve ter até 30 anos (completos até 1º de janeiro de 2026) e apresentar trabalho de autoria individual. Além disso, os melhores textos poderão compor a Revista Saneas e os anais do evento, ampliando sua visibilidade nacional e internacional.

Fenasan

A Fenasan 2026 será realizada em dois pavilhões, que somam 37 mil metros quadrados, e já conta com 95% da área de exposição comercializada. A expectativa é superar os 412 estandes da última edição e receber novamente um público recorde, acima dos mais de 38 mil visitantes de 2025.

Novidade

Entre os destaques, está a realização conjunta do São Paulo No-Dig Show, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas (Abratt). Voltado aos Métodos Não Destrutivos (MND), o evento internacional passa a integrar a programação do Encontro Técnico/Fenasan, ampliando o alcance e a profundidade das discussões técnicas.

Serviço:

37º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Informações e submissões: https://fenasan.com.br/