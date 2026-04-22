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Cresce o número de casos de dor nas costas

Especialista explica por que o problema vai além da postura e está ligado ao tempo que se passa parado.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/04/2026 às 15h42
Cresce o número de casos de dor nas costas
Freepik

Dor na região lombar, também chamada de lombalgia, é uma das queixas médicas mais comuns no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dor nas costas é a principal causa de incapacidade no mundo, e a estimativa é que esse número chegue a 843 milhões até 2050, impulsionado pelo crescimento e envelhecimento da população. Nesse cenário, o problema deixou de ser pontual e passou a fazer parte da rotina de muita gente, diretamente ligado ao tempo prolongado em posições estáticas.

Ainda assim, é comum que o problema seja associado exclusivamente à postura, quando, na prática, o quadro costuma envolver uma combinação de fatores, como sedentarismo, sobrecarga muscular e permanência prolongada na mesma posição. O aumento do tempo sentado, impulsionado pelo trabalho em frente ao computador e pelo uso frequente do celular, tem sido apontado como um dos principais responsáveis pelo crescimento das queixas de dor nas costas. A fisioterapeuta e ergonomista Camila Alves Silva do Amaral explica que o principal fator de risco está na falta de movimento.

"O problema é ficar parado por muito tempo na mesma posição", pontua a especialista. Isso impacta diretamente o corpo ao longo do dia. "Quando permanecemos sentados por períodos prolongados, ocorre uma redução da atividade muscular de sustentação da coluna, aumento da pressão sobre os discos intervertebrais e sobrecarga em regiões específicas como lombar, pescoço e ombros", acrescenta.

A rotina como fator de risco para o surgimento de dor nas costas: a ergonomista entende que a maioria dos casos de dor nas costas está relacionada a fatores do cotidiano, como sedentarismo, sobrecarga muscular e hábitos repetitivos, e não necessariamente a doenças graves. O cenário ajuda a explicar por que o problema atinge perfis variados, de pessoas que trabalham sentadas por longos períodos até aquelas que passam horas no celular ou em frente à televisão.

A especialista orienta que mudanças simples na rotina podem fazer diferença. "A ergonomia não busca apenas uma ‘postura perfeita’, mas sim variabilidade postural ao longo do dia".O ambiente também tem papel importante nesse contexto, e a cadeira aparece como um dos principais pontos de atenção quando o assunto é conforto e prevenção de dores.

"Uma cadeira ergonômica funciona como uma interface inteligente entre o corpo e o trabalho", diz ela. Na prática, isso significa que modelos com regulagens de altura, apoio lombar e ajustes de braços permitem uma adaptação mais precisa ao corpo, reduzindo sobrecargas ao longo da rotina. Nesse contexto, empresas do setor, como a DT3, têm investido no desenvolvimento de cadeiras ergonômicas com certificações e recursos de ajuste que buscam acompanhar a crescente demanda por conforto e bem-estar no ambiente de trabalho.

Ainda assim, a ergonomista reforça que a ergonomia deve ser pensada de forma integrada. "A cadeira é uma peça do quebra-cabeça ergonômico". Nesse contexto, Amaral destaca dois pontos relevantes para a promoção de saúde e bem-estar no dia a dia:

  • Manter o corpo em movimento e intercalar alongamentos ao longo do dia;
  • Contar com cadeiras ergonômicas que ofereçam soluções capazes de criar um ambiente mais confortável e alinhado às necessidades da rotina.

A orientação é simples e prática, uma lógica que resume bem a forma como o corpo deve ser conduzido. "A melhor postura é sempre a próxima", finaliza a fisioterapeuta.

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