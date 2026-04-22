Abertas as inscrições para vagas remanescentes do Fies

Estão abertas até o dia 29 de abril as inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa que financia a graduação de estudantes em universidades privadas. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita pela internet, na página do programa, no Portal Acesso Único.

Para concorrer, o candidato precisa ter participado de de uma edição do Enem a partir de 2010. Além de apresentar média das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos. Outra condição é não ter zerado a redação, atingir a frequência mínima para o primeiro semestre do curso escolhido, que é de 70% de presença, e apresentar renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos.

Entre as vagas disponíveis há opções para ampla concorrência e reserva de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Isso tanto para o Fies quanto o Fies Social, que é a reserva de 50% das vagas para os candidatos com renda de até meio salário-mínimo, inscritos no CadÚnico.

Quem estiver inscrito no Fies Social tem prioridade na classificação e os pré-selecionados podem solicitar financiamento de até 100% do curso.

As inscrições vão até o dia 29 de abril e o resultado da chamada será divulgado em 7 de maio.

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