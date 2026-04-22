Downtime eleva custos e impacta operações

Em ambientes corporativos, períodos de downtime, quando tecnologias deixam de funcionar, podem elevar os custos operacionais quando não são gerenciados, sobretudo pela perda de produtividade. Nesse contexto, o Mobile Device Management (MDM), gestão de dispositivos móveis em português, deixa de ser apenas uma ferramenta de suporte para se tornar uma estrutura fundamental da estratégia de negócios.

Especialista da BTB Soluções, companhia de inteligência para mobilidade corporativa, fez uma análise técnica sobre o impacto do downtime no desempenho financeiro de operações externas. Em setores que dependem de mobilidade, como logística, varejo e serviços, o tempo de inatividade de dispositivos móveis em campo está deixando de ser uma falha técnica para se tornar um prejuízo financeiro direto.

"Um tablet que não inicia ou um smartphone que perde a conexão durante uma rota logística não representa apenas uma falha técnica momentânea. Para empresas com grandes operações de campo, esses episódios geram prejuízo financeiro direto. No campo, a agilidade na resolução de problemas é o que define a rentabilidade da rota. A inteligência em MDM aplicada pela BTB permite que o diagnóstico e a correção ocorram de forma remota, eliminando o improviso e a necessidade de retorno do profissional à base", afirma o CEO da BTB Soluções, Bruno Gomes.

A relevância do Mobile Device Management (MDM) para a indústria é fomentada pelas projeções de mercado. De acordo com o relatório da Markets and Markets, o mercado global de MDM deve saltar de US$ 6,9 bilhões em 2022 para US$ 22 bilhões até 2027. Esse crescimento de 25% ao ano reflete a urgência das companhias em garantir previsibilidade operacional em um mundo cada vez mais dependente da mobilidade.

Para o executivo, o MDM é uma decisão estratégica que separa empresas reativas daquelas que operam com previsibilidade e escala. "Manter a operação em movimento é uma questão de negócios. Garantir que o dispositivo esteja ativo, seguro e funcional é o que permite ao time de campo focar exclusivamente na execução de suas metas", conclui o executivo.