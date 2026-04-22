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PH Negócios acelera transformação digital com nova parceria

Parceria com Salesforce integra CRM com inteligência artificial, comunicação omnichannel e estratégias de expansão digital, permitindo automação de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/04/2026 às 12h03
PH Negócios acelera transformação digital com nova parceria
Imagem gerada por IA/ChaGPT

A empresa de soluções financeiras e tecnológicas PH Negócios anuncia a aceleração de sua transformação digital. A medida envolve integração de tecnologia, inteligência de dados às operações, com organização de canais digitais, gestão de leads, automação de vendas e pós-vendas e personalização da jornada do cliente.

O avanço ocorre por meio da formalização de parceria estratégica com a Salesforce. A Salesforce fornece plataforma de CRM com inteligência artificial (IA) e comunicação omnichannel, também atuando na expansão digital e no posicionamento da marca em canais online, fortalecendo validação e reputação digital e ampliando a escala das operações.

Paulo Henrique Camargo Costa, CEO e fundador da PH Negócios, explica que a nova fase de digitalização está diretamente conectada ao posicionamento da empresa como uma marca orientada por dados, eficiência operacional e escalabilidade.

"Atuamos em um mercado altamente competitivo, em que velocidade, personalização e assertividade são determinantes para o sucesso. Com a evolução da nossa infraestrutura tecnológica, passamos a tomar decisões cada vez mais baseadas em dados reais de comportamento, performance de carteira e perfil de cliente", afirma o CEO.

O novo momento permite à empresa direcionar com mais precisão as oportunidades ao time comercial, aumentar a conversão e melhorar a experiência do cliente em toda a jornada. "Hoje, utilizamos tecnologia para automatizar etapas operacionais, priorizar leads com maior probabilidade de conversão, identificar oportunidades em tempo real e otimizar a distribuição de demandas para o time comercial", compartilha.

Segundo o fundador da empresa, a transformação é também estratégica, pois busca reforçar o posicionamento da PH Negócios como uma empresa que antecipa movimentos do mercado e constrói um modelo operacional mais inteligente, integrado e sustentável.

"A IA e os modelos analíticos permitem evoluir processos continuamente, reduzindo custos, aumentando a eficiência e elevando a qualidade das operações. Esse movimento nos posiciona como uma empresa de tecnologia aplicada ao crédito", observa.

A escolha da Salesforce foi baseada em critérios estratégicos que envolvem tecnologia, escalabilidade e capacidade de crescimento conjunto. A capacidade da Salesforce de integrar canais, dados e automação foi determinante para suportar o nível de operação e crescimento dos projetos da PH Negócios.

"A nova estrutura reforça três pilares estratégicos da empresa: escala digital, com ampliação dos canais de aquisição e conversão; eficiência operacional, com automação e inteligência aplicada aos processos; e autoridade de marca, fortalecendo a presença digital e institucional. A combinação dessas duas empresas tem como objetivo nos permitir construir um ecossistema sólido, alinhado com nossa visão de futuro e com o ritmo de evolução do mercado", conta o proprietário.

A Salesforce é reconhecida como uma das principais soluções de CRM do mundo. Com a plataforma, a PH Negócios pode fortalecer seus processos de validação e reputação digital, incluindo a homologação de contas oficiais no WhatsApp por meio do programa Meta Verified/Business API — que garante contas verificadas e com credibilidade institucional para empresas —, permitindo gerenciar mensagens em larga escala.

Para o empresário, com a nova estrutura tecnológica, a PH Negócios amplia significativamente sua capacidade de atuação. Ele pontua que a empresa pretende atuar em bases qualificadas, com segmentação avançada e campanhas inteligentes para potencializar resultados em escala nacional e capturar oportunidades em três principais frentes:

  1. Expansão do canal digital, com maior volume de originação via WhatsApp, plataformas automatizadas e integrações diretas com parceiros e clientes;
  2. Aumento da eficiência operacional, reduzindo tempo de resposta, melhorando a conversão e ampliando a produtividade dos vendedores;
  3. Exploração de novos produtos e verticais, como seguros, consórcios e soluções financeiras integradas, ampliando o ticket médio e o relacionamento com o cliente.

A PH Negócios tem mais de 18 anos de atuação no mercado financeiro. Com operação nacional, a empresa concentra suas atividades em crédito consignado, crédito do trabalhador, consórcios e outras soluções financeiras digitais, com mais de 350 vendedores internos e centenas de parceiros.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da empresa e suas redes sociais: phng.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/phnegociosoficial

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/phnegocios

TikTok: https://www.tiktok.com/@phnegocios_oficial

YouTube: https://www.youtube.com/@phnegociosoficial8041

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085123943929

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