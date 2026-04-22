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Enem 2026: etapas antes do edital exigem atenção

Ministério da Educação e Inep iniciam fase de justificativa de ausência e pedidos de gratuidade antes da publicação do edital.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/04/2026 às 10h08
Enem 2026: etapas antes do edital exigem atenção
Banco de Imagem Pexels

Enquanto o Ministério da Educação (MEC) prepara a publicação do edital completo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os estudantes que pretendem realizar a prova devem se atentar a compromissos fundamentais que antecedem a inscrição formal. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já estabeleceu o calendário para a justificativa de ausência na edição anterior e o pedido de isenção da taxa.

A isenção é um direito voltado a estudantes de baixa renda, alunos da rede pública e bolsistas integrais da rede privada. No entanto, para garantir o benefício, o cumprimento dos prazos é obrigatório, sob risco de perda da gratuidade para o exame deste ano.

Calendário de antecipação ao edital

Antes que o documento oficial com as regras, locais de prova e conteúdos seja liberado, os candidatos devem seguir o cronograma abaixo:

  • Justificativa de ausência no Enem 2025 e solicitação de isenção da taxa para o Enem 2026: de 13 a 24 de abril de 2026.
  • Divulgação do resultado das solicitações: 8 de maio de 2026.
  • Período para interposição de recurso: 11 a 15 de maio de 2026.
  • Divulgação do resultado final dos recursos: 22 de maio de 2026.

Projeção para o período de inscrições

Embora o Inep ainda não tenha divulgado a data oficial para o início das inscrições, a análise do histórico recente permite projetar os prazos para 2026. Em 2025, o edital foi liberado em 23 de maio, com inscrições entre 26 de maio e 6 de junho. Já em 2024, o edital saiu em 13 de maio, e o período de inscrição ocorreu de 27 de maio a 7 de junho.

Seguindo essa lógica, é provável que o prazo para as inscrições do Enem 2026 se concentre entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. Contudo, a confirmação oficial virá apenas com a publicação do edital específico para a edição de 2026, prevista para o próximo mês.

A importância da justificativa

Candidatos que obtiveram a isenção no Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam obrigatoriamente justificar a falta caso queiram solicitar a isenção novamente para 2026. Sem essa etapa, o sistema impossibilita o novo pedido de gratuidade.

Sobre o Enem 2026

O Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Os resultados são utilizados para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ao Programa Universidade para Todos (Prouni), além de convênios com instituições em Portugal e o financiamento estudantil via Fies. Todas as solicitações devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Participante.

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