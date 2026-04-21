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Anaqua Cria Novo Padrão de Proteção Moderna de Marca com Soluções Orientadas por IA

Com o Brand Protection integrado em todas as soluções da Anaqua, empresas e escritórios de advocacia agora podem detectar, priorizar e agir contra ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/04/2026 às 14h12

BOSTON, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Anaqua, principal fornecedora de tecnologia e serviços de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje que expandiu sua proteção de marca comprovada, orientada por IA e em escala empresarial nas soluções da Anaqua, estabelecendo ainda mais um novo padrão na proteção moderna da marca. Com a confiança das principais marcas globais e escritórios de advocacia, a solução agora conecta dados, monitoramento e fiscalização de marcas comerciais em um ambiente único e unificado.

A solução de Proteção de Marca da Anaqua agora oferece monitoramento expandido em mercados, sites, domínios, mídias sociais e escritórios de marcas comerciais. Além disso, a filtragem de relevância orientada por IA e fluxos de trabalho de aplicação conectados ao portfólio, resultam em uma ação mais rápida e maior confiança para as empresas que protegem suas marcas e marcas comerciais online.

"A proteção da marca passou a ser um grande desafio de alto risco para as empresas hoje em dia", disse Toni Nijm, diretora de produtos da Anaqua. "A integração da Proteção da Marca nas soluções da Anaqua reflete o nosso foco em ajudar os clientes a passar perfeitamente da propriedade da marca comercial para a proteção real e escalável, com a tecnologia de IA que está profundamente conectada aos seus dados de PI."

A solução de Proteção de Marca da Anaqua é amplamente usada pelas principais empresas e escritórios de advocacia em todo o mundo, operando em escala em portfólios complexos e multijurisdicionais de marcas comerciais, apoiando milhões de resultados anualmente. A integração em todo o portfólio da Anaqua se baseia nessa base estabelecida, oferecendo inteligência orientada por IA e integração mais profunda de plataforma para fluxos de trabalho nos quais as empresas já usam todos os dias. As empresas que usam a solução podem alcançar consistentemente taxas de sucesso de remoção superiores a 95%, beneficiando-se de uma combinação de automação, filtragem de relevância orientada por IA e análise de analistas.

Além disso, a versão mais recente do produto oferece novos aprimoramentos projetados para eliminar o atrito, aumentar a precisão e acelerar a aplicação, incluindo:

  • Trademark Watch Mais Inteligente O recurso Trademark Watch agora aplica pontuação de similaridade baseada em IA para priorizar os conflitos mais relevantes, reduzindo resultados irrelevantes. Pedidos de Trademark Watch podem ser criados diretamente a partir dos registros das marcas comerciais, eliminando a entrada duplicada de dados e acelerando o tempo de proteção.
  • Monitoramento Mais Preciso do Mercado As marcas podem alinhar o monitoramento com as categorias de marcas comerciais relevantes, para que os resultados do mercado reflitam o risco real do produto e não mercadorias não relacionadas. Os dados de registro de marca comercial são automaticamente levados para fluxos de trabalho de aplicação, permitindo envios de reclamações mais rápidos e precisos.
  • Monitoramento de Sites e Mecanismos de Pesquisa Novos mecanismos de pesquisa e recursos de monitoramento de sites identificam sites suspeitos, como lojas de produtos falsificados, páginas de phishing e golpes, quando surgem nos resultados da pesquisa e em toda a web aberta, muitas vezes antes da interação com os consumidores.
  • Monitoramento Expandido de Nomes de Domínio O monitoramento aprimorado de domínios recém-registrados ajuda a identificação dos primeiros sinais de atividade de cybersquatting, falsificação de identidade e phishing.

Ao contrário das ferramentas de monitoramento de marca independentes, o Anaqua Brand Protection é totalmente integrado aos fluxos de trabalho de gerenciamento e aplicação de portfólio de marcas registradas da Anaqua, e unifica o monitoramento, dados de direitos e ações em uma única plataforma.

Essa integração mais profunda permite que as empresas que já usam as soluções Anaqua ampliem a proteção sem afetar as operações de PI existentes, reduzindo a fragmentação e acelerando o tempo entre a detecção e a aplicação da proteção, incluindo o seguinte:

  • Geração automatizada de reclamações usando dados de direitos verificados
  • Fluxos de trabalho de aplicação consistentes e auditáveis
  • Painéis e relatórios em tempo real em todos os canais
  • Colaboração perfeita entre equipes jurídicas, analistas e consultores

Com as infrações online tornando-se cada vez mais rápidas, abrangentes e mais automatizadas, a Anaqua está redefinindo a proteção de marcas por meio da IA, com uma capacidade proativa e orientada por inteligência que vai além da aplicação legal, oferecendo suporte para equipes de marketing, e-commerce e gestão de riscos de marca.

"As marcas querem mais do que simples alertas. Eles querem resultado", disse Timmi Rysgaard, Proprietário de Produto, Brand Protection da Anaqua. "Este lançamento envolve clareza, velocidade e confiança. Com o monitoramento dos canais certos, os riscos reais são sinalizados e a ação acontece rapidamente."

A Anaqua atende empresas de todos os setores, incluindo bens de consumo, moda, tecnologia, mídia, varejo, ciências da vida e esportes, bem como escritórios de advocacia que fornecem serviços de vigilância de marca comercial e proteção de marca para seus clientes.

Para mais informações, participe no próximo webinar: "AI in Brand Protection: Moving Faster Without Losing Control" (IA Protegendo Marcas: Rápida Ação sem Perda de Controle) no dia 28 de abril às 10h ET e 15h GMT.

Para se inscrever no webinar: Clique em Link

Sobre a Anaqua A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX®  e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite anaqua.com, ou o LinkedIn da Anaqua.

CONTATO COM A MÍDIA:

Jean Kondo Anaqua
+1-617-375-5808
[email protected]

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